Курганцы массово отправились на рыбалку: где и какую рыбу ловят. Список

Курганцы все чаще ходят на рыбалку на реку Тобол
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы рыбачат на реке Тобол
Курганцы рыбачат на реке Тобол Фото:

В Курганской области любительское рыболовство набирает популярность, особенно на речной системе Тобола. Где еще водится рыба и какая — эксклюзивно корреспонденту URA.RU рассказал начальник отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства Алексей Коев.

«Основными объектами лова на реке Тобол являются судак, щука, лещ, язь, карась, плотва и окунь. Река Тобол привлекает рыбаков из-за разнообразия видов рыбы и благоприятных условий для ловли», — уточнил Коев.

Эксперт по рыболовству добавил, что кроме реки Тобол, курганцы также активно ловят рыбу и в других местах. На озерах, где кислородный режим благополучный в основном ловят окуня и карасей. Это озеро Щучанское в Юргамышском округе, озеро Дубровное в Мишкинском округе, озеро Б. Атяж в Далматовском округе, озеро Яровое — Половинский округ, озера Паранино и Теренколь Макушинский округ, озера Лисье и Песьяное Лебяжьевский округ, озеро Иткуль Каргапольский округ, озеро Б. Камаган Белозерский округ и др.

Отдельно надо отметить водохранилище Орловское в Кургане. Там ловится плотва, окунь, уклея, реже в уловах ерш и лещ. Данный водоем активно используется для проведения соревнований по спортивному рыболовству.

Ранее URA.RU писало, что в Юргамышском округе любитель зимнего лова наловил много окуней на озере Щучье. Рыбак использовал зеленую фосфорную мормышку в качестве приманки и поделился фотографией своего улова в социальной сети. Это не первый случай успешной рыбалки в регионе, ранее курганец похвастался богатым уловом на озере Орлово, где использовал опарыша в качестве прикормки.

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В Курганской области любительское рыболовство набирает популярность, особенно на речной системе Тобола. Где еще водится рыба и какая — эксклюзивно корреспонденту URA.RU рассказал начальник отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства Алексей Коев. «Основными объектами лова на реке Тобол являются судак, щука, лещ, язь, карась, плотва и окунь. Река Тобол привлекает рыбаков из-за разнообразия видов рыбы и благоприятных условий для ловли», — уточнил Коев. Эксперт по рыболовству добавил, что кроме реки Тобол, курганцы также активно ловят рыбу и в других местах. На озерах, где кислородный режим благополучный в основном ловят окуня и карасей. Это озеро Щучанское в Юргамышском округе, озеро Дубровное в Мишкинском округе, озеро Б. Атяж в Далматовском округе, озеро Яровое — Половинский округ, озера Паранино и Теренколь Макушинский округ, озера Лисье и Песьяное Лебяжьевский округ, озеро Иткуль Каргапольский округ, озеро Б. Камаган Белозерский округ и др. Отдельно надо отметить водохранилище Орловское в Кургане. Там ловится плотва, окунь, уклея, реже в уловах ерш и лещ. Данный водоем активно используется для проведения соревнований по спортивному рыболовству. Ранее URA.RU писало, что в Юргамышском округе любитель зимнего лова наловил много окуней на озере Щучье. Рыбак использовал зеленую фосфорную мормышку в качестве приманки и поделился фотографией своего улова в социальной сети. Это не первый случай успешной рыбалки в регионе, ранее курганец похвастался богатым уловом на озере Орлово, где использовал опарыша в качестве прикормки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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