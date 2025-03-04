Песня курганского ансамбля «Цветень» прозвучала в популярном сериале на ТНТ

Одна из песен курганского ансамбля «Цветень» прозвучала в популярном сериале «Патриот» на ТНТ. Об этом сообщили сами артисты.
«Песня „Селезень“ в девятой серии четвертого сезона сериала „Патриот“», — написано в официальном telegram-канале коллектива. Также ребята сообщают, что еще одна их песня дополнит одну из сцен сериала на ТНТ, но какого — пока держат в тайне.
Ранее композиции группы «Цветень» уже звучали в известных фильмах и на телевидении. Их песня «Марьюшка» стала одним из саундтреков в фильме «Постучись в мою Тверь», в котором главные роли исполняют актеры Павел Прилучный и Мария Горбань.
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