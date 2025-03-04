Песня курганского ансамбля «Цветень» прозвучала в популярном сериале на ТНТ

Песня «Селезень» курганской группы «Цветень» прозвучала в сериале «Патриот»
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Песня группы «Цветень» прозвучала на телевидении
Песня группы «Цветень» прозвучала на телевидении Фото:

Одна из песен курганского ансамбля «Цветень» прозвучала в популярном сериале «Патриот» на ТНТ. Об этом сообщили сами артисты.

«Песня „Селезень“ в девятой серии четвертого сезона сериала „Патриот“», — написано в официальном telegram-канале коллектива. Также ребята сообщают, что еще одна их песня дополнит одну из сцен сериала на ТНТ, но какого — пока держат в тайне.

Ранее композиции группы «Цветень» уже звучали в известных фильмах и на телевидении. Их песня «Марьюшка» стала одним из саундтреков в фильме «Постучись в мою Тверь», в котором главные роли исполняют актеры Павел Прилучный и Мария Горбань.

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Одна из песен курганского ансамбля «Цветень» прозвучала в популярном сериале «Патриот» на ТНТ. Об этом сообщили сами артисты. «Песня „Селезень“ в девятой серии четвертого сезона сериала „Патриот“», — написано в официальном telegram-канале коллектива. Также ребята сообщают, что еще одна их песня дополнит одну из сцен сериала на ТНТ, но какого — пока держат в тайне. Ранее композиции группы «Цветень» уже звучали в известных фильмах и на телевидении. Их песня «Марьюшка» стала одним из саундтреков в фильме «Постучись в мою Тверь», в котором главные роли исполняют актеры Павел Прилучный и Мария Горбань.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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