Масштабный фестиваль со звездами сорвался в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отменили фестиваль с певицами MONA, Асия и Просто Лера
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шоу планировали провести в Международный женский день
Шоу планировали провести в Международный женский день Фото:

Главный весенний фестиваль Екатеринбурга, где должны были выступить певицы MONA, Асия и Просто Лера, перенесли на неопределенный срок. Организаторы также заявили, что отменяется фан-встреча в ТРЦ VEER Mall.

«Мы всегда стремимся сделать наш фестиваль незабываемым, но иногда обстоятельства сильнее нас. По независимым от нас причинам мы вынуждены перенести дату проведения концерта, который должен был состояться 8 марта в Tele-Club», поделились представители «MYFEST 2025: Весна для нее».

Новую дату обещают объявить позже, а пригласительные просят не сдавать. «Все приобретенные билеты остаются действительными. Если у вас возникнут вопросы пишите нам, мы поможем», говорят организаторы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный весенний фестиваль Екатеринбурга, где должны были выступить  певицы MONA, Асия и Просто Лера, перенесли на неопределенный срок. Организаторы также заявили, что отменяется фан-встреча в ТРЦ VEER Mall. « Мы всегда стремимся сделать наш фестиваль незабываемым, но иногда обстоятельства сильнее нас. По независимым от нас причинам мы вынуждены перенести дату проведения концерта, который должен был состояться 8 марта в Tele-Club» , — поделились представители « MYFEST 2025: Весна для нее» . Новую дату обещают объявить позже, а пригласительные просят не сдавать. « Все приобретенные билеты остаются действительными. Если у вас возникнут вопросы — пишите нам, мы поможем» , — говорят организаторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...