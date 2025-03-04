Масштабный фестиваль со звездами сорвался в Екатеринбурге

Главный весенний фестиваль Екатеринбурга, где должны были выступить певицы MONA, Асия и Просто Лера, перенесли на неопределенный срок. Организаторы также заявили, что отменяется фан-встреча в ТРЦ VEER Mall.
«Мы всегда стремимся сделать наш фестиваль незабываемым, но иногда обстоятельства сильнее нас. По независимым от нас причинам мы вынуждены перенести дату проведения концерта, который должен был состояться 8 марта в Tele-Club», — поделились представители «MYFEST 2025: Весна для нее».
Новую дату обещают объявить позже, а пригласительные просят не сдавать. «Все приобретенные билеты остаются действительными. Если у вас возникнут вопросы — пишите нам, мы поможем», — говорят организаторы.
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