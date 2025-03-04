В пяти городах Челябинской области продлили режим НМУ

В пяти городах Челябинской области с 4 марта по 5 марта будет действовать режим НМУ первой степени. Режим продлили еще на сутки, сообщается в челябинской ЦГМС.
«Объявляется предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени в Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте, Карабаше с 19:00 4 марта до 13:00 5 марта по местному времени. При неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности сокращение выбросов предприятиями должно составлять 15-20%.», — сказано в материалах.
В случае, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в воздухе, объявляется режим НМУ. В такой ситуации предприятия должны уменьшить выбросы на 15–20% при первом режиме и на 20–40% при втором. Режим НМУ вводится при отсутствии ветра и низкой рассеиваемости вредных выбросов в атмосфере.
В период НМУ жителям рекомендуется сократить прогулки, чаще проветривать помещения, пить больше жидкости. В регионе режим НМУ действует с 27 февраля. При этом изначально режим вводили на сутки.
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