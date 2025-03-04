Участки трех улиц — Воронинские горки, 30 лет Победы и Уездной, ждет ремонт дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
«В Тюмени определены участки улиц, которые будут отремонтированы в текущем году в рамках реализации национального проекта „Инфраструктура для жизни“. Договор заключен с АО „ТОДЭП“. В нормативное состояние приведут проезд Воронинские горки (Обход города Тюмени — ул. Метелевская, 2), ул. 30 лет Победы (ул. Мельникайте — ул. Пермякова) и ул. Уездная (ул. Престольная — ул. А. Протозанова)», — рассказали в мэрии.
Дорожники снимут старый асфальт и положат новый, обновят бордюры, колодцы, частично отремонтируют тротуары, заменят знаки и разметку. Обновление ждет 6,6 километров улиц.
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