В Тюмени отремонтируют дороги на трех улицах. Список

В Тюмени отремонтируют Воронинские горки, 30 лет Победы и Уездную
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Ремонт ждет 6,6 км дорог
Ремонт ждет 6,6 км дорог Фото:

Участки трех улиц — Воронинские горки, 30 лет Победы и Уездной, ждет ремонт дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.

«В Тюмени определены участки улиц, которые будут отремонтированы в текущем году в рамках реализации национального проекта „Инфраструктура для жизни“. Договор заключен с АО „ТОДЭП“. В нормативное состояние приведут проезд Воронинские горки (Обход города Тюмени — ул. Метелевская, 2), ул. 30 лет Победы (ул. Мельникайте — ул. Пермякова) и ул. Уездная (ул. Престольная — ул. А. Протозанова)», — рассказали в мэрии.

Дорожники снимут старый асфальт и положат новый, обновят бордюры, колодцы, частично отремонтируют тротуары, заменят знаки и разметку. Обновление ждет 6,6 километров улиц.

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Участки трех улиц — Воронинские горки, 30 лет Победы и Уездной, ждет ремонт дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации. «В Тюмени определены участки улиц, которые будут отремонтированы в текущем году в рамках реализации национального проекта „Инфраструктура для жизни“. Договор заключен с АО „ТОДЭП“. В нормативное состояние приведут проезд Воронинские горки (Обход города Тюмени — ул. Метелевская, 2), ул. 30 лет Победы (ул. Мельникайте — ул. Пермякова) и ул. Уездная (ул. Престольная — ул. А. Протозанова)», — рассказали в мэрии. Дорожники снимут старый асфальт и положат новый, обновят бордюры, колодцы, частично отремонтируют тротуары, заменят знаки и разметку. Обновление ждет 6,6 километров улиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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