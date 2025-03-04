В Челябинске растут цены на садовые участки с домом. Инфографика

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В среднем стоимость дома в СНТ в Челябинске составляет 7 миллионов 340 тысяч рублей
В среднем стоимость дома в СНТ в Челябинске составляет 7 миллионов 340 тысяч рублей Фото:

В Челябинской области за две недели с 4 по 18 февраля выросли цены на садовые участки с домом. Цены поднялись с 6 миллионов 830 тысяч рублей до 7 миллионов 340 тысяч рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с 4 по 18 февраля выросли цены на садовые участки с домом. Их стоимость за две недели в среднем выросла на 600 тысяч рублей за объект», — следует из динамики цен на сайте Restate.

В 2024 году в Челябинске садовые участки с домом подорожали на 30%, и сейчас остаются выгодной инвестицией. На них по-прежнему высокий спрос. Специалисты прогнозируют рост цен на эту недвижимость весной 2025 года еще на 15%.

В Челябинске с 4 по 18 февраля выросли цены на садовые участки домом
В Челябинске с 4 по 18 февраля выросли цены на садовые участки домом
Фото:

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В Челябинской области за две недели с 4 по 18 февраля выросли цены на садовые участки с домом. Цены поднялись с 6 миллионов 830 тысяч рублей до 7 миллионов 340 тысяч рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 4 по 18 февраля выросли цены на садовые участки с домом. Их стоимость за две недели в среднем выросла на 600 тысяч рублей за объект», — следует из динамики цен на сайте Restate. В 2024 году в Челябинске садовые участки с домом подорожали на 30%, и сейчас остаются выгодной инвестицией. На них по-прежнему высокий спрос. Специалисты прогнозируют рост цен на эту недвижимость весной 2025 года еще на 15%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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