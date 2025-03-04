Чехия заметила неполадки в поставках нефти из России

В Чехии нефть перестала поступать через российский нефтепровод «Дружба». Об этом сообщает министр промышленности и торговли Лукаш Влчек.
«В Чехию снова перестала поступать нефть из российского нефтепровода „Дружба“, — передает издание Denn?k N слова Влчека. Министр отметил, что Чехия не столкнется с дефицитом нефти для компаний и домохозяйств. В случае продолжительного прекращения поставок через трубопровод „Дружба“, страна может переключиться на использование альтернативного маршрута через нефтепровод TAL+, отметил Влчек.
Приостановка поставок по «Дружбе» произошла в начале декабря 2024 года по административным причинам. Через этот трубопровод страна получает 58% всего объема импортируемой нефти.
Ранее стало известно, что власти Чехии планируют полностью отказаться от использования российской нефти, переключившись на импорт через Трансальпийский трубопровод TAL. Работы по модернизации соответствующей инфраструктуры уже завершены, передает RT.
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