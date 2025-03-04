В Тюмени горит банный комплекс «Городские парильни». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Комплекс расположен на улице Полевой
Комплекс расположен на улице Полевой Фото:

В Тюмени очевидцы сообщают о задымлении в банном комплексе «Городские парильни». О ЧП в редакцию сообщили читатели.

«Похоже, что горят „Городские парильни“. На месте как минимум четыре машины с пожарными», — рассказали URA.RU очевидцы.

В региональном МЧС на звонок агентства не ответили. В самом банном комплексе также не взяли трубку.

Очевидцы наблюдают за тушением
Очевидцы наблюдают за тушением
Фото:

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В Тюмени очевидцы сообщают о задымлении в банном комплексе «Городские парильни». О ЧП в редакцию сообщили читатели. «Похоже, что горят „Городские парильни“. На месте как минимум четыре машины с пожарными», — рассказали URA.RU очевидцы. В региональном МЧС на звонок агентства не ответили. В самом банном комплексе также не взяли трубку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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