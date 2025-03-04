Комплекс расположен на улице Полевой
В Тюмени очевидцы сообщают о задымлении в банном комплексе «Городские парильни». О ЧП в редакцию сообщили читатели.
«Похоже, что горят „Городские парильни“. На месте как минимум четыре машины с пожарными», — рассказали URA.RU очевидцы.
В региональном МЧС на звонок агентства не ответили. В самом банном комплексе также не взяли трубку.
Очевидцы наблюдают за тушением
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