Миасский автозавод выпустит новый грузовик

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) представил опытный образец нового грузовика «Урал-80», предназначенного для работы в самых разных условиях. Как сообщается в пресс-службе фонда развития промышленности региона (ФРП), автомобиль станет более компактным и маневренным.
«Автозавод „Урал“ выпустил в рамках опытно-промышленной партии образец автомобиля „Урал-80“. Машина предназначена для перевозки грузов, монтажа и транспортировки техники, буксирования специальных и транспортных прицепов по всем видам дорог и местности», — сообщили в пресс-службе.
По данным ФРП, после проведения испытаний инженеры и технологи завода сформируют предложения по доработке транспортного средства. Унифицированное шасси «Урал-80» позволит устанавливать различное техоборудование и надстройки, легко адаптируя автомобиль под конкретные задачи. Серийное производство машины планируется запустить в ближайшее время, отметили в пресс-службе.
Автомобиль оснастят четырехцилиндровым дизельным двигателем «ЯМЗ-535». Мощность агрегата составит 238 лошадиных сил. Об этом сообщил ТАСС, назвавший сроки вывода новинки на рынок. Это запланировано сделать в апреле-мае. Новая модель будет иметь мосты, производит которые сам автозавод.
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