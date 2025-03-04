Миасский автозавод выпустит новый грузовик

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новую модель грузовика планируют запустить в серийное производство
Новую модель грузовика планируют запустить в серийное производство Фото:

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) представил опытный образец нового грузовика «Урал-80», предназначенного для работы в самых разных условиях. Как сообщается в пресс-службе фонда развития промышленности региона (ФРП), автомобиль станет более компактным и маневренным.

«Автозавод „Урал“ выпустил в рамках опытно-промышленной партии образец автомобиля „Урал-80“. Машина предназначена для перевозки грузов, монтажа и транспортировки техники, буксирования специальных и транспортных прицепов по всем видам дорог и местности», — сообщили в пресс-службе.

По данным ФРП, после проведения испытаний инженеры и технологи завода сформируют предложения по доработке транспортного средства. Унифицированное шасси «Урал-80» позволит устанавливать различное техоборудование и надстройки, легко адаптируя автомобиль под конкретные задачи. Серийное производство машины планируется запустить в ближайшее время, отметили в пресс-службе.

Автомобиль оснастят четырехцилиндровым дизельным двигателем «ЯМЗ-535». Мощность агрегата составит 238 лошадиных сил. Об этом сообщил ТАСС, назвавший сроки вывода новинки на рынок. Это запланировано сделать в апреле-мае. Новая модель будет иметь мосты, производит которые сам автозавод.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) представил опытный образец нового грузовика «Урал-80», предназначенного для работы в самых разных условиях. Как сообщается в пресс-службе фонда развития промышленности региона (ФРП), автомобиль станет более компактным и маневренным. «Автозавод „Урал“ выпустил в рамках опытно-промышленной партии образец автомобиля „Урал-80“. Машина предназначена для перевозки грузов, монтажа и транспортировки техники, буксирования специальных и транспортных прицепов по всем видам дорог и местности», — сообщили в пресс-службе. По данным ФРП, после проведения испытаний инженеры и технологи завода сформируют предложения по доработке транспортного средства. Унифицированное шасси «Урал-80» позволит устанавливать различное техоборудование и надстройки, легко адаптируя автомобиль под конкретные задачи. Серийное производство машины планируется запустить в ближайшее время, отметили в пресс-службе. Автомобиль оснастят четырехцилиндровым дизельным двигателем «ЯМЗ-535». Мощность агрегата составит 238 лошадиных сил. Об этом сообщил ТАСС, назвавший сроки вывода новинки на рынок. Это запланировано сделать в апреле-мае. Новая модель будет иметь мосты, производит которые сам автозавод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...