«Горбачев же делал такое»: свердловский депутат выступил против «сухого закона»

В Свердловской области не введут «сухой закон», так как граждане все равно найдут способ, как купить алкоголь. Об этом заявил депутат регионального заксобрания Михаил Копытов. Также он выступил против повышения возраста для продажи спиртного и поддержал запрет вейпов.
«Горбачев же делал такое. Все равно все покупали, стояли в очереди полсуток, сутки гнали самогон. Сейчас самогонный аппарат можешь купить и дома гнать. Он же не запрещен теперь. И дефицита продукции сегодня нет. Во время Горбачева был дефицит. Мы это проходили, я не думаю, что мы под пистолет всех поставили, закрыли, построили... Я не воспринимаю, что это будет нормально работать», — поделился Копытов в эфире ОТВ.
Кроме того, Михаил Копытов высказался против повышения возрастного порога для покупки алкоголя с 18 до 21 года, аргументируя это тем, что человек с 18 лет уже обладает полными правами и обязанностями гражданина. Однако он поддержал полный запрет продажи вейпов, считая их использование вредным для разума.
Ранее в правительстве Свердловской области заявляли об алкоголизации населения. Замгубернатора региона по соцполитике Павел Креков поделился, что продажи алкоголя снизились за последние 10 лет. Однако свердловчане не стали меньше употреблять спиртное.
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