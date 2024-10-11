В свердловском правительстве заявили об алкоголизации населения

Замгубернатора Свердловской области по соцполитике Павел Креков заявил о снижении продаж алкоголя за последнее десятилетие. Однако он уточнил, что свердловчане не стали меньше употреблять спиртное.
«Если брать десятилетие к десятилетию, любой человек, который имеет отношение к торговле, скажет, что показатель приобретения винно-водочных изделий у нас действительно снижен. При всем при том, остается высоким. И это проявляется в разного рода несчастных случаях, которые вызваны опьянением», — сказал политик в эфире «Четвертого канала».
По его словам, нигде не ведется разговоров о введении «сухого закона», но должны присутствовать ограничения по продаже алкоголя на близком расстоянии к школам и детским садам, а также во время проведения массовых мероприятий. Он высказался также за поощрение культуры и спорта, вместо введения запретов.
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