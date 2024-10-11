11 октября 2024

В свердловском правительстве заявили об алкоголизации населения

Зам Куйвашева: продажи алкоголя снижаются, но свердловчане пить меньше не стали
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка по орловским местам. Екатеринбург, продажа алкоголя, алкоголь, магазин, прилавок, спиртное
Власти не планируют вводить «сухой закон» в регионе Фото:

Замгубернатора Свердловской области по соцполитике Павел Креков заявил о снижении продаж алкоголя за последнее десятилетие. Однако он уточнил, что свердловчане не стали меньше употреблять спиртное.

«Если брать десятилетие к десятилетию, любой человек, который имеет отношение к торговле, скажет, что показатель приобретения винно-водочных изделий у нас действительно снижен. При всем при том, остается высоким. И это проявляется в разного рода несчастных случаях, которые вызваны опьянением», — сказал политик в эфире «Четвертого канала».

По его словам, нигде не ведется разговоров о введении «сухого закона», но должны присутствовать ограничения по продаже алкоголя на близком расстоянии к школам и детским садам, а также во время проведения массовых мероприятий. Он высказался также за поощрение культуры и спорта, вместо введения запретов.

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Замгубернатора Свердловской области по соцполитике Павел Креков заявил о снижении продаж алкоголя за последнее десятилетие. Однако он уточнил, что свердловчане не стали меньше употреблять спиртное. «Если брать десятилетие к десятилетию, любой человек, который имеет отношение к торговле, скажет, что показатель приобретения винно-водочных изделий у нас действительно снижен. При всем при том, остается высоким. И это проявляется в разного рода несчастных случаях, которые вызваны опьянением», — сказал политик в эфире «Четвертого канала». По его словам, нигде не ведется разговоров о введении «сухого закона», но должны присутствовать ограничения по продаже алкоголя на близком расстоянии к школам и детским садам, а также во время проведения массовых мероприятий. Он высказался также за поощрение культуры и спорта, вместо введения запретов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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