04 марта 2025

«Дочка» VK побила собственный рекорд, заработав 13,6 миллиард рублей в 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Самый значительный рост выручки наблюдался в облачном сегменте, который вырос до 5,8 миллиарда рублей
Самый значительный рост выручки наблюдался в облачном сегменте, который вырос до 5,8 миллиарда рублей Фото:

Дочерняя компания VK и один из ведущих российских разработчиков корпоративного программного обеспечения VK Tech объявила о рекордных финансовых результатах за 2024 год. Выручка компании выросла на 42,1% по сравнению с предыдущим годом и составила 13,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает сама компания.

«Выручка за 2024 год выросла на 42,1% год к году и составила 13,6 миллиардов рублей благодаря росту продаж и увеличению клиентской базы. Количество клиентов в 2024 году увеличилось на 90,5% до 11,3 тысяч» , — пишет компания на своем сайте

Рост компании был обеспечен благодаря успеху облачной платформы VK Cloud и сервиса VK WorkSpace. Доходы от крупных клиентов увеличились на 28,3%, а от компаний малого и среднего бизнеса — на 58%. Операционные расходы выросли на 23,5%, достигнув отметки в 9,2 миллиарда рублей, что было вызвано расширением IT-персонала. Скорректированная EBITDA увеличилась в 2,4 раза и достигла четырех миллиардов рублей, а чистая прибыль возросла в три раза, составив 1,3 миллиарда рублей.

Самый значительный рост выручки наблюдался в облачном сегменте, который вырос на 82,3% до 5,8 миллиарда рублей. Сервисы повышения производительности принесли доход в размере 3,6 миллиарда рублей, что на 41,2% больше предыдущих показателей, а доход от услуг по обработке данных увеличился на 30,3%, достигнув 2,2 миллиарда рублей. Сегмент бизнес-приложений заработал два миллиарда рублей, из которых 53% приходится на продукт VK HR Tek.

Генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев подчеркнул, что успех компании в 2024 году стал результатом использования комбинированной модели поставок On-Premise и On-Cloud. Компания намерена укрепить свои позиции на рынке за счет разработки собственных продуктов и расширения клиентской базы.

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Дочерняя компания VK и один из ведущих российских разработчиков корпоративного программного обеспечения VK Tech объявила о рекордных финансовых результатах за 2024 год. Выручка компании выросла на 42,1% по сравнению с предыдущим годом и составила 13,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает сама компания. «Выручка за 2024 год выросла на 42,1% год к году и составила 13,6 миллиардов рублей благодаря росту продаж и увеличению клиентской базы. Количество клиентов в 2024 году увеличилось на 90,5% до 11,3 тысяч» , — пишет компания на своем сайте.  Рост компании был обеспечен благодаря успеху облачной платформы VK Cloud и сервиса VK WorkSpace. Доходы от крупных клиентов увеличились на 28,3%, а от компаний малого и среднего бизнеса — на 58%. Операционные расходы выросли на 23,5%, достигнув отметки в 9,2 миллиарда рублей, что было вызвано расширением IT-персонала. Скорректированная EBITDA увеличилась в 2,4 раза и достигла четырех миллиардов рублей, а чистая прибыль возросла в три раза, составив 1,3 миллиарда рублей. Самый значительный рост выручки наблюдался в облачном сегменте, который вырос на 82,3% до 5,8 миллиарда рублей. Сервисы повышения производительности принесли доход в размере 3,6 миллиарда рублей, что на 41,2% больше предыдущих показателей, а доход от услуг по обработке данных увеличился на 30,3%, достигнув 2,2 миллиарда рублей. Сегмент бизнес-приложений заработал два миллиарда рублей, из которых 53% приходится на продукт VK HR Tek. Генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев подчеркнул, что успех компании в 2024 году стал результатом использования комбинированной модели поставок On-Premise и On-Cloud. Компания намерена укрепить свои позиции на рынке за счет разработки собственных продуктов и расширения клиентской базы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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