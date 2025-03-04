04 марта 2025

Раскрыто состояние грудничка, брошенного на скамейке в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле младенца, которого бросили на скамейке, доставили в реанимацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи борются за жизнь младенца (архивное фото)
Врачи борются за жизнь младенца (архивное фото) Фото:

Новорожденный ребенок, которого бросили на уличной скамейке в Нижнем Тагиле (Свердловская область), находится в реанимации из-за переохлаждения. Об этом сообщил руководитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Никаких пояснительных записок в свертке не было. С момента рождения малыша прошло не более суток. В срочном порядке мальчика доставили в реанимационное отделение нижнетагильской детской больницы с диагнозом общее переохлаждение. Сейчас врачи борются за его жизнь, а представители МВД ведут поиски родителей малыша», — отметил полковник Горелых.

Грудничка обнаружили на улице Красноармейской (Ленинский район) 4 марта. Его нашел местный житель, который забрал ребенка в теплый подъезд и вызвал скорую помощь. Следователи предполагают, что бросил ребенка неизвестный мужчина. Его разыскивают, опрашивая тагильчан, живущих поблизости, и просматривая видеокамеры. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части третьей статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство новорожденного).

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Новорожденный ребенок, которого бросили на уличной скамейке в Нижнем Тагиле (Свердловская область), находится в реанимации из-за переохлаждения. Об этом сообщил руководитель свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Никаких пояснительных записок в свертке не было. С момента рождения малыша прошло не более суток. В срочном порядке мальчика доставили в реанимационное отделение нижнетагильской детской больницы с диагнозом общее переохлаждение. Сейчас врачи борются за его жизнь, а представители МВД ведут поиски родителей малыша», — отметил полковник Горелых. Грудничка обнаружили на улице Красноармейской (Ленинский район) 4 марта. Его нашел местный житель, который забрал ребенка в теплый подъезд и вызвал скорую помощь. Следователи предполагают, что бросил ребенка неизвестный мужчина. Его разыскивают, опрашивая тагильчан, живущих поблизости, и просматривая видеокамеры. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части третьей статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство новорожденного).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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