Раскрыто состояние грудничка, брошенного на скамейке в Нижнем Тагиле

Новорожденный ребенок, которого бросили на уличной скамейке в Нижнем Тагиле (Свердловская область), находится в реанимации из-за переохлаждения. Об этом сообщил руководитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Никаких пояснительных записок в свертке не было. С момента рождения малыша прошло не более суток. В срочном порядке мальчика доставили в реанимационное отделение нижнетагильской детской больницы с диагнозом общее переохлаждение. Сейчас врачи борются за его жизнь, а представители МВД ведут поиски родителей малыша», — отметил полковник Горелых.
Грудничка обнаружили на улице Красноармейской (Ленинский район) 4 марта. Его нашел местный житель, который забрал ребенка в теплый подъезд и вызвал скорую помощь. Следователи предполагают, что бросил ребенка неизвестный мужчина. Его разыскивают, опрашивая тагильчан, живущих поблизости, и просматривая видеокамеры. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части третьей статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство новорожденного).
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