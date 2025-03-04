Мужчину посадили в полицейскую машину
В Екатеринбурге задержали мужчину у торгово-развлекательного комплекса «Карнавал». На место с включенными мигалками приехали полиция и скорая помощь. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Посадили мужчину (примерно 30-40 лет) в машину. Собираются увозить в отдел», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На фотографии видна скорая помощь и полицейский внедорожник УАЗ с открытой пассажирской дверью и включенными маячками .
Корреспондент URA.RU обратился в городское УМВД за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
К ТРЦ «Карнавал» прибыла полиция и скорая помощь
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