04 марта 2025

«Посадили мужчину»: к ТРЦ «Карнавал» съехались скорая и полиция с мигалками. Фото

У ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге задержали мужчину, приезжала скорая
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину посадили в полицейскую машину
Мужчину посадили в полицейскую машину Фото:

В Екатеринбурге задержали мужчину у торгово-развлекательного комплекса «Карнавал». На место с включенными мигалками приехали полиция и скорая помощь. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Посадили мужчину (примерно 30-40 лет) в машину. Собираются увозить в отдел», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На фотографии видна скорая помощь и полицейский внедорожник УАЗ с открытой пассажирской дверью и включенными маячками .

Корреспондент URA.RU обратился в городское УМВД за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

К ТРЦ «Карнавал» прибыла полиция и скорая помощь
К ТРЦ «Карнавал» прибыла полиция и скорая помощь
Фото:

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В Екатеринбурге задержали мужчину у торгово-развлекательного комплекса «Карнавал». На место с включенными мигалками приехали полиция и скорая помощь. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Посадили мужчину (примерно 30-40 лет) в машину. Собираются увозить в отдел», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На фотографии видна скорая помощь и полицейский внедорожник УАЗ с открытой пассажирской дверью и включенными маячками . Корреспондент URA.RU обратился в городское УМВД за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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