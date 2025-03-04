Выставлены цены за билеты на матчи «Автомобилиста» на новой «УГМК-Арене». Скрин

Билеты на матчи ХК «Автомобилист» на «УГМК-Арене» достигают 10 тысяч рублей

05 марта 2025 в 01:27 Размер текста - 17 +

В фан-сектор «Автомобилиста» можно будет попасть за 1,1 тысячи рублей Фото: Александр Стародумов © URA.RU Хоккейный клуб «Автомобилист» объявил цены на билеты на матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые пройдут на новой «УГМК-Арене». Самый дешевый билет обойдется в 800 рублей, а самый дорогой — в 10 тысяч рублей. Новость по теме Толпы силовиков и болельщиков: как прошел тест «УГМК-Арены». Фото, видео «Второй ярус, сектор B, трибуна 202 — фан-сектор „Автомобилиста“ цена за билет 1,1 тысячи рублей. Третий ярус, сектор D, трибуна 303 — гостевой фан-сектор стоимость билета 800 рублей», — следует из данных на сайте команды. В остальном секторе B продают билеты за 1,3 тысячи рублей, а на секторе D за те же 800 рублей. Самые дорогие билеты продают на секторах C, трибуны 203—205. Там расположена зона «Бизнес-клуба», попасть в которую можно лишь за 10 тысяч рублей. Билеты на первом ярусе арены обойдутся от 1,4 тысячи рублей до 2,1 тысячи рублей. Цены на втором ярусе начинаются от 1,1 тысячи рублей и заканчиваются также 2,1 тысячи рублей, если исключить стоимость билетов в VIP-ложе. Верхний — третий ярус — самый дешевый, так как девять из 20 трибун обойдутся менее чем в тысячу рублей. Максимальная цена билета на третьем ярусе — 1,1 тысячи рублей. «Автомобилист» дебютирует на новом стадионе 10 марта в матче КХЛ против московского ЦСКА. Сейчас екатеринбуржцы уехали на выездную серию. С КРК «Уралец» команда попрощалась победой над казанским «Ак Барсом» 26 февраля. сайт ХК «Автомобилист» . Фото: сайт ХК «Автомобилист» . Фото: сайт ХК «Автомобилист» . Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Автомобилист» объявил цены на билеты на матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые пройдут на новой «УГМК-Арене». Самый дешевый билет обойдется в 800 рублей, а самый дорогой — в 10 тысяч рублей. «Второй ярус, сектор B, трибуна 202 — фан-сектор „Автомобилиста“ цена за билет 1,1 тысячи рублей. Третий ярус, сектор D, трибуна 303 — гостевой фан-сектор стоимость билета 800 рублей», — следует из данных на сайте команды. В остальном секторе B продают билеты за 1,3 тысячи рублей, а на секторе D за те же 800 рублей. Самые дорогие билеты продают на секторах C, трибуны 203—205. Там расположена зона «Бизнес-клуба», попасть в которую можно лишь за 10 тысяч рублей. Билеты на первом ярусе арены обойдутся от 1,4 тысячи рублей до 2,1 тысячи рублей. Цены на втором ярусе начинаются от 1,1 тысячи рублей и заканчиваются также 2,1 тысячи рублей, если исключить стоимость билетов в VIP-ложе. Верхний — третий ярус — самый дешевый, так как девять из 20 трибун обойдутся менее чем в тысячу рублей. Максимальная цена билета на третьем ярусе — 1,1 тысячи рублей. «Автомобилист» дебютирует на новом стадионе 10 марта в матче КХЛ против московского ЦСКА. Сейчас екатеринбуржцы уехали на выездную серию. С КРК «Уралец» команда попрощалась победой над казанским «Ак Барсом» 26 февраля.