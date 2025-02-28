На «УГМК-Арене» в Екатеринбурге сыграли первый официальный матч

На тестовый матч пришли 6759 зрителей Фото: Александр Стародумов © URA.RU

В Екатеринбурге 28 февраля прошел тестовый матч на «УГМК-Арене» — новом доме хоккейного клуба «Автомобилист». «Молодежка» уральцев проиграла по буллитам «Толпару» (Уфа) 3:4. На встречу пустили только около семи тысяч болельщиков, хотя вместимость арены — 12 тысяч человек. Свидетелем открытия был корреспондент URA.RU.

Перед матчем арену оцепили экипажи полиции, была видна пожарная машина, скорой не наблюдалось. Большинство зрителей столпились у четвертого входа, хотя сотрудники и волонтеры говорили, что можно было зайти внутрь с любой стороны. Зрителей, помимо стандартных процедур контроля, просили включать телефоны на полной яркости.

В составе «Авто» в основное время отличились нападающие Ефим Белых, Максим Тарасов и капитан Даниэль Куляш. В серии буллитов единственным, кто из «Авто» смог забить, стал форвард Дмитрий Исаев. Уфимцы ответили тремя точными буллитами. Клуб в зоне плей-офф на седьмом месте с 55 очками.

За игрой наблюдали 6759 болельщиков. В VIP-ложе среди прочих удалось заметить полпреда президента РФ в УрФО Артема Жогу, директора системы «Автомобилиста» Максима Рябкова и легенду мирового хоккея Павла Дацюка.

«Шикарная, большая арена. На всех по-разному влияет: кто-то заводится, кто-то зажимается. Все помещения сделаны на очень высоком уровне. „Автомобилист“ будет здесь рвать и метать. Надеюсь, на этой арене мы увидим Кубок Гагарина», — сказал главный тренер «Авто» Алексей Булатов на послематчевой пресс-конференции.

В детской комнате было мало игрушек Фото: Александр Стародумов © URA.RU

Екатеринбуржцам предлагали поделиться в чат-боте Telegram своими впечатлениями от арены и что можно улучшить. По данным пресс-службы «Автомобилиста», основные жалобы связаны с навигацией, маленьким меню в кафе, недостатком мусорок и отсутствием разнообразия инвентаря в детской комнате.

Внутри работают детский клуб и точки фаст-фуда, проходят разные активности, и есть фирменный магазин. Джерси в нем обойдется фанату в 18 тысяч рублей (на сайте ценник от семи до 15 тысяч). Пока закрыты ресторан и двери в бизнес-центр.

На стене главного входа расположены фотомуралы с капитаном клуба Анатолием Голышевым и женской баскетбольной командой «УГМК». Она тоже будет играть на этой арене (есть специальный корпус с паркетной площадкой).