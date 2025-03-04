«Новые люди» внезапно оказались самой незаметной партией в ХМАО. Партийное строительство настолько увлекло молодого секретаря реготделения Никиту Лескина, что сургутские политэлиты принялись прочить на его место бывшего эсера — медиамагната Александра Клишина. Подхватили панику и мегионцы, которые собрались вступать в местное отделение еще весной 2024 года, но оно еще не зарегистрированы, хотя выборы нового созыва гордумы намечены на осень 2025-го.
«Ходят странные слухи, что якобы Клишин сменит Лескина. А местного отделения в Мегионе до сих пор нет, хотя выборы на носу», — посетовали в приватной беседе с URA.RU местные партийцы.
Лескин в беседе с журналистом пояснил, что «Новые люди» всего лишь снимали офис в принадлежащем Клишину здании медиахолдинга. Но теперь из-за расширения он стал им маловат, поэтому партийцы уже запланировал переезд. В ответ на замечания бывших мегионских коммунистов-раскольников , что местное отделение пока так и не было зарегистрировано, Лескин пообещал сделать это в марте. «Мы будем принимать участие во всех муниципальных выборах этого года», — заверил политик.
«Новые люди» пытаются усилить влияние на востоке ХМАО с помощью неожиданного союза с депутатом окружной думы Халидом Таги-Заде (экс-КПРФ). Благодаря этой коллаборации часть его команды после раскола югорских коммунистов решила сменить партийную принадлежность.
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