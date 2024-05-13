Мегионские коммунисты присоединились к «Новым людям» ХМАО, усилив реготделение

Команда мегионских экс-коммунистов присоединилась к «Новым людям» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Новые люди» пытаются усилить влияние на востоке ХМАО с помощью неожиданного союза с депутатом окружной думы Халидом Таги-Заде (экс-КПРФ). Благодаря этой коллаборации часть его команды после раскола югорских коммунистов решила сменить партийную принадлежность. Они присоединились к недавно открытому местному отделению «Новых людей» в Мегионе — городе, от которого избирался парламентарий. Об этом парламентарий рассказал в беседе с URA.RU.

«Часть моей команды присоединилась к „Новым людям“, которые открыли местное отделение в Мегионе. Меня пригласили на открытие в качестве почетного гостя и старшего товарища», — прокомментировал депутат.

Сам Таги-Заде, в отличие от сторонников, не будет менять красный партбилет на бирюзовый — в этом случае придется сложить мандат. Раскол в КПРФ ХМАО произошел из-за конфликта лидера отделения Алексея Савинцева с Таги-Заде, когда в мегионское отделение начали вступать бывшие единороссы. Савинцев добился исключения оппонента из партии, но не из фракции. Таги-Заде два года пытался оспорить это решение ЦК, но пока так и не смог этого сделать.

Получить комментарий лидера югорского отделения партии «Новые люди» Никиты Лескина на момент публикации материала не удалось. Он не ответил на звонок журналиста агентства.

Никита Лескин и Халид Таги-Заде на открытии местного отделения партии «Новые люди» в Мегионе

Фото: страница Никиты Лескина «Вконтакте»