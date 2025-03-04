04 марта 2025

Пермяки смогут выбрать, как будут выглядеть парки, скверы и бульвары города

В Перми стартовал опрос по благоустройству и озеленению города
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки могут выбрать хвойные и лиственные деревья и кустарники для озеленения городских парков, скверов и бульваров
Пермяки могут выбрать хвойные и лиственные деревья и кустарники для озеленения городских парков, скверов и бульваров Фото:

Власти интересуются мнением пермяков о благоустройстве и озеленении города. Высказаться можно с 4 марта на сайте «Госуслуги». Об этом сообщает мэрия в telegram-канале. 

«Жители Перми могут выбрать какие виды лестничных пешеходных переходов лучше использовать при обустройстве лестниц, необходимо ли вертикальное озеленение тротуаров, какие цветы и зеленые насаждения предпочтительны в оформлении городских парков и скверов. Участники опроса могут выбрать несколько вариантов ответов или предложить свои идеи», — говорится в сообщении.

Голосование продлится до 18 марта. Проголосовать можно следующими способами:

  • на портале «Госуслуги» по ссылке
  • на сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, мое будущее».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми стартовал опрос о благоустройстве экологического парка в долине реки Ивы. Горожанам предлагалось выбрать свой вариант планировочного решения экопарка.

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Власти интересуются мнением пермяков о благоустройстве и озеленении города. Высказаться можно с 4 марта на сайте «Госуслуги». Об этом сообщает мэрия в telegram-канале.  «Жители Перми могут выбрать какие виды лестничных пешеходных переходов лучше использовать при обустройстве лестниц, необходимо ли вертикальное озеленение тротуаров, какие цветы и зеленые насаждения предпочтительны в оформлении городских парков и скверов. Участники опроса могут выбрать несколько вариантов ответов или предложить свои идеи», — говорится в сообщении. Голосование продлится до 18 марта. Проголосовать можно следующими способами: Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми стартовал опрос о благоустройстве экологического парка в долине реки Ивы. Горожанам предлагалось выбрать свой вариант планировочного решения экопарка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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