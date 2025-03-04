Пермяки смогут выбрать, как будут выглядеть парки, скверы и бульвары города

Власти интересуются мнением пермяков о благоустройстве и озеленении города. Высказаться можно с 4 марта на сайте «Госуслуги». Об этом сообщает мэрия в telegram-канале.
«Жители Перми могут выбрать какие виды лестничных пешеходных переходов лучше использовать при обустройстве лестниц, необходимо ли вертикальное озеленение тротуаров, какие цветы и зеленые насаждения предпочтительны в оформлении городских парков и скверов. Участники опроса могут выбрать несколько вариантов ответов или предложить свои идеи», — говорится в сообщении.
Голосование продлится до 18 марта. Проголосовать можно следующими способами:
- на портале «Госуслуги» по ссылке,
- на сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, мое будущее».
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми стартовал опрос о благоустройстве экологического парка в долине реки Ивы. Горожанам предлагалось выбрать свой вариант планировочного решения экопарка.
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