В Махачкале объявили режим КТО

Режим контртеррористической операции был объявлен в поселке Семендер (Махачкала). Об этом сообщает местная мэрия.
«Режим КТО объявлен в Семендере. Проводятся оперативно-поисковые мероприятия», — сообщает мэрия, слова приводит РИА Новости.
В период действия режима КТО власти имеют право осуществлять проверку документов, досмотр транспортных средств и людей, ограничивать движение, усиливать охрану важных объектов, приостанавливать связь и контролировать телефонные переговоры. Также могут быть введены ограничения на продажу оружия и алкоголя.
Дополнительно, в условиях КТО предусмотрена возможность изъятия транспортных средств у организаций и физических лиц для целей медицинской эвакуации и преследования подозреваемых. В экстренных случаях такие меры применяются без предварительного уведомления владельцев.
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