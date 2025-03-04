04 марта 2025

В Махачкале объявили режим КТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Режим КТО ввели в Махачкале
Режим КТО ввели в Махачкале Фото:

Режим контртеррористической операции был объявлен в поселке Семендер (Махачкала). Об этом сообщает местная мэрия.

«Режим КТО объявлен в Семендере. Проводятся оперативно-поисковые мероприятия», — сообщает мэрия, слова приводит РИА Новости.

В период действия режима КТО власти имеют право осуществлять проверку документов, досмотр транспортных средств и людей, ограничивать движение, усиливать охрану важных объектов, приостанавливать связь и контролировать телефонные переговоры. Также могут быть введены ограничения на продажу оружия и алкоголя.

Дополнительно, в условиях КТО предусмотрена возможность изъятия транспортных средств у организаций и физических лиц для целей медицинской эвакуации и преследования подозреваемых. В экстренных случаях такие меры применяются без предварительного уведомления владельцев.

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Режим контртеррористической операции был объявлен в поселке Семендер (Махачкала). Об этом сообщает местная мэрия. «Режим КТО объявлен в Семендере. Проводятся оперативно-поисковые мероприятия», — сообщает мэрия, слова приводит РИА Новости. В период действия режима КТО власти имеют право осуществлять проверку документов, досмотр транспортных средств и людей, ограничивать движение, усиливать охрану важных объектов, приостанавливать связь и контролировать телефонные переговоры. Также могут быть введены ограничения на продажу оружия и алкоголя. Дополнительно, в условиях КТО предусмотрена возможность изъятия транспортных средств у организаций и физических лиц для целей медицинской эвакуации и преследования подозреваемых. В экстренных случаях такие меры применяются без предварительного уведомления владельцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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