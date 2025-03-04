Тюменец совершил суицид в приемном отделении больницы

Тюменец покончил с собой сразу после обследования
В туалете Областной клинической больницы №2 нашли тело мужчины. Он покончил с жизнью сразу после обследования.
«В здании ОКБ №?2 нашли тело мужчины… Пациента доставили в больницу на обследование. Пройдя его, мужчина зашел в туалет и покончил с собой», — выяснили 72.RU.
Тело было обнаружено сотрудниками больницы, спасти мужчину не удалось. Погибшему было чуть больше 30 лет.
URA.RU отправило запрос в ОКБ №2. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!