04 марта 2025

Тюменец совершил суицид в приемном отделении больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец покончил с собой сразу после обследования
Тюменец покончил с собой сразу после обследования Фото:

В туалете Областной клинической больницы №2 нашли тело мужчины. Он покончил с жизнью сразу после обследования.

«В здании ОКБ №?2 нашли тело мужчины… Пациента доставили в больницу на обследование. Пройдя его, мужчина зашел в туалет и покончил с собой», — выяснили 72.RU.

Тело было обнаружено сотрудниками больницы, спасти мужчину не удалось. Погибшему было чуть больше 30 лет.

URA.RU отправило запрос в ОКБ №2. Ответ ожидается.

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В туалете Областной клинической больницы №2 нашли тело мужчины. Он покончил с жизнью сразу после обследования. «В здании ОКБ №?2 нашли тело мужчины… Пациента доставили в больницу на обследование. Пройдя его, мужчина зашел в туалет и покончил с собой», — выяснили 72.RU. Тело было обнаружено сотрудниками больницы, спасти мужчину не удалось. Погибшему было чуть больше 30 лет. URA.RU отправило запрос в ОКБ №2. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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