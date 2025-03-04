Советский лидер Иосиф Сталин не только любил смотреть кино, но и был главным продюсером фильмов в стране победившего социализма. Ему нравились американские ленты. Поэтому кинокартины сталинской эпохи можно было по масштабности и зрелищности сравнить с лучшими голливудскими шедеврами. Сталин много раз с удовольствием смотрел — «Веселых ребят», «Волгу-Волгу», «Цирк» и «Чапаева». Об этом URA.RU рассказал киноэксперт Валерий Алексеев в день рождения «Отца народов».
«У Сталина в Кремле был кинотеатр, где он со своими соратниками по партии любил устраивать просмотры фильмов. Так, например, ленту „Чапаев“ вождь посмотрел 38 раз!», — сообщил Алексеев.
Сталину нравились музыкальные комедии, которые ярко и с песнями подтверждали его высказывание, что в СССР — «жить стало лучше, жить стало веселее». Кинорежиссер Григорий Александров (родом из Екатеринбурга) побывал в США и познакомился с заокеанским кинопроизводством. После этого, на экранах советских кинотеатров появились его знаменитые мюзиклы.
По мнению киноведа Алексеева, лидер страны Советов понимал, что близится война с нацисткой Германией, поэтому требовались патриотические ленты. На экраны вышли фильмы — «Петр Первый» режиссера Владимира Петрова по сценарию Алексея Толстого, «Минин и Пожарский» Виктора Шкловского и «Суворов» снятые классиком советского кино Всеволодом Пудовкиным. Но абсолютным шедевром из этого ряда стала лента Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», музыка гениального Сергея Прокофьева к этой картине была названа Британским киноинститутом лучшим саундтреком мирового кино XX века, подчеркнул Алексеев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!