04 марта 2025

«Веселые ребята», «Чапаев» и «Волга-Волга»: курганский кинокритик рассказал о любимых фильмах Сталина

Курганский кинокритик Алексеев: Сталин любил комедии и фильмы о героях
© Служба новостей «URA.RU»
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Сталин любил кино
Сталин любил кино Фото:

Советский лидер Иосиф Сталин не только любил смотреть кино, но и был главным продюсером фильмов в стране победившего социализма. Ему нравились американские ленты. Поэтому кинокартины сталинской эпохи можно было по масштабности и зрелищности сравнить с лучшими голливудскими шедеврами. Сталин много раз с удовольствием смотрел — «Веселых ребят», «Волгу-Волгу», «Цирк» и «Чапаева». Об этом URA.RU рассказал киноэксперт Валерий Алексеев в день рождения «Отца народов».

«У Сталина в Кремле был кинотеатр, где он со своими соратниками по партии любил устраивать просмотры фильмов. Так, например, ленту „Чапаев“ вождь посмотрел 38 раз!», — сообщил Алексеев.

Сталину нравились музыкальные комедии, которые ярко и с песнями подтверждали его высказывание, что в СССР — «жить стало лучше, жить стало веселее». Кинорежиссер Григорий Александров (родом из Екатеринбурга) побывал в США и познакомился с заокеанским кинопроизводством. После этого, на экранах советских кинотеатров появились его знаменитые мюзиклы.

По мнению киноведа Алексеева, лидер страны Советов понимал, что близится война с нацисткой Германией, поэтому требовались патриотические ленты. На экраны вышли фильмы — «Петр Первый» режиссера Владимира Петрова по сценарию Алексея Толстого, «Минин и Пожарский» Виктора Шкловского и «Суворов» снятые классиком советского кино Всеволодом Пудовкиным. Но абсолютным шедевром из этого ряда стала лента Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», музыка гениального Сергея Прокофьева к этой картине была названа Британским киноинститутом лучшим саундтреком мирового кино XX века, подчеркнул Алексеев.

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Советский лидер Иосиф Сталин не только любил смотреть кино, но и был главным продюсером фильмов в стране победившего социализма. Ему нравились американские ленты. Поэтому кинокартины сталинской эпохи можно было по масштабности и зрелищности сравнить с лучшими голливудскими шедеврами. Сталин много раз с удовольствием смотрел — «Веселых ребят», «Волгу-Волгу», «Цирк» и «Чапаева». Об этом URA.RU рассказал киноэксперт Валерий Алексеев в день рождения «Отца народов». «У Сталина в Кремле был кинотеатр, где он со своими соратниками по партии любил устраивать просмотры фильмов. Так, например, ленту „Чапаев“ вождь посмотрел 38 раз!», — сообщил Алексеев. Сталину нравились музыкальные комедии, которые ярко и с песнями подтверждали его высказывание, что в СССР — «жить стало лучше, жить стало веселее». Кинорежиссер Григорий Александров (родом из Екатеринбурга) побывал в США и познакомился с заокеанским кинопроизводством. После этого, на экранах советских кинотеатров появились его знаменитые мюзиклы. По мнению киноведа Алексеева, лидер страны Советов понимал, что близится война с нацисткой Германией, поэтому требовались патриотические ленты. На экраны вышли фильмы — «Петр Первый» режиссера Владимира Петрова по сценарию Алексея Толстого, «Минин и Пожарский» Виктора Шкловского и «Суворов» снятые классиком советского кино Всеволодом Пудовкиным. Но абсолютным шедевром из этого ряда стала лента Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», музыка гениального Сергея Прокофьева к этой картине была названа Британским киноинститутом лучшим саундтреком мирового кино XX века, подчеркнул Алексеев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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