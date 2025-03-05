Трамп: мы прекратили тиранию инклюзивности, есть только два пола

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Трамп подписал указ о признании в США только мужского и женского пола
Трамп подписал указ о признании в США только мужского и женского пола Фото:

Президент США Дональд Трамп в своем последнем заявлении объявил о подписании указа, который официально признает только два пола — мужской и женский. Это заявление было сделано в рамках его кампании против «тирании так называемого разнообразия».

Дональд Трамп заявил: «...Я подписал указ о том, что существует только два пола — мужской и женский». Соответствующая информация была сказана им в прямом эфире трансляции на сайте Белого дома.

Президент США также выразил мнение, что вопросы трудоустройства должны решаться исключительно на основе профессиональных навыков и квалификации, а не расовой или гендерной принадлежности. «Мы покончили с тиранией так называемого разнообразия. Следует нанимать в созависимости от навыков, а не от расы и пола», — заявил глава Белого дома.

Ранее Трамп под овации запретил трансгендерам (ЛГБТ признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) выступать за женщин в спорте. «Трамп в среду подписал указ, который запрещает трансгендерным спортсменам выступать за женские и женские спортивные команды, лишая федерального финансирования школы, которые это разрешают», — сообщила американская газета. Кадрами из Белого дома, где гости встретили Трампа овациями поделился корреспондент РИА Новости.

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Президент США Дональд Трамп в своем последнем заявлении объявил о подписании указа, который официально признает только два пола — мужской и женский. Это заявление было сделано в рамках его кампании против «тирании так называемого разнообразия». Дональд Трамп заявил: «...Я подписал указ о том, что существует только два пола — мужской и женский». Соответствующая информация была сказана им в прямом эфире трансляции на сайте Белого дома. Президент США также выразил мнение, что вопросы трудоустройства должны решаться исключительно на основе профессиональных навыков и квалификации, а не расовой или гендерной принадлежности. «Мы покончили с тиранией так называемого разнообразия. Следует нанимать в созависимости от навыков, а не от расы и пола», — заявил глава Белого дома. Ранее Трамп под овации запретил трансгендерам (ЛГБТ признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) выступать за женщин в спорте. «Трамп в среду подписал указ , который запрещает трансгендерным спортсменам выступать за женские и женские спортивные команды, лишая федерального финансирования школы, которые это разрешают», — сообщила американская газета. Кадрами из Белого дома, где гости встретили Трампа овациями поделился корреспондент РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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