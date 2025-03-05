Трамп сделал заявление о завершении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что активно работает над решением конфликта на Украине. Он заявил, что «неустанно» работает над прекращением огня.
«Я неустанно работаю, чтобы положить конец кровопролитному конфликту на Украине», — заявил Трамп. Трансляция выступления американского лидера ведется на сайте Белого дома.
Кроме того, Трамп критически отозвался о финансовой поддержке, которую США оказывают Украине, подчеркнув, что страна направила миллиарды долларов без каких-либо гарантий на улучшение ситуации. Он поставил под сомнение целесообразность продолжения такой поддержки на прежних условиях.
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