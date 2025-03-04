В Челябинской области удвоилось число вакансий для работников старше 40 лет

Предприятия и компании Челябинской области вдвое увеличили число вакансий, на которые готовы пригласить специалистов старше 40 лет. Как URA.RU рассказала главный эксперт по рынку труда сервиса HeadHunter Наталья Данина, воронку подбора фирмы расширили в условиях повышенной активности на рынке труда.
«Работодатели начали расширять воронку подбора, приглашая на собеседования те категории соискателей, к которым прежде не проявляли интереса или даже относились предвзято. Особенно ярко это проявилось в отношении возраста кандидатов. За последний год работодатели стали в два раза чаще звать на вакансии людей старше 40 лет», — уточнила URA.RU Данина.
В 2024 году работодатели региона разослали соискателям 3,2 миллиона предложений на разные вакансии — это на 78% больше по сравнению с 2023 годом. В то же время общее число доступных вакансий увеличилось в среднем на 12%.
Увеличение числа приглашений затронуло разные возрастные группы. Кандидаты в возрасте от 41 до 50 лет получили в 2024 году на 90% больше приглашений по сравнению с 2023 годом. Такое же увеличение наблюдалось и среди соискателей в возрасте от 51 до 60 лет, где показатель вырос на 92%, а для лиц старше 61 года наблюдалось увеличение числа приглашений на 110%.
Предпочтения работодателей среди старших кандидатов разнообразны. Больше всего такие соискатели требовались в сфере охраны, сельском хозяйстве и строительстве. Несмотря на увеличение интереса к старшим возрастным категориям, основное количество приглашений по-прежнему пришлось на молодых людей от 19 до 40 лет. Половина всех приглашений поступила челябинцам в возрасте 19-30 лет.
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