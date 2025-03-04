В Челябинске стартовал прием заявок от кандидатов на участие в праймериз ЕР

В Челябинской области 5 марта начался прием от кандидатов на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Старт приема документов для участия в праймериз на заседании политсовета реготделения партии анонсировал секретарь отделения, губернатор Алексей Текслер.
«Предварительное голосование предоставляет всем желающим возможность активно участвовать в политическом процессе. Мы должны показать, что партия выбирает тех, кто действительно способен решать проблемы людей, а не просто занимать руководящее кресло. От того, как будет организован этот процесс, в том числе будет зависеть уровень доверия избирателей уже на основных выборах», — заявил Текслер.
Жители избирательных округов смогут проголосовать за кандидатов в депутаты на сайте праймериз, а зарегистрироваться на сайте можно через портал госуслуг. Право голоса имеют граждане, достигшие на момент голосования 18 лет.
Выдвижение кандидатов на праймериз ЕР будет проводиться с 5 марта по 24 апреля. Документы на участие в них принимают в исполкоме реготделения партии. Само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая.
Кандидаты, набравшие большинство голосов, будут выдвинуты «Единой Россией» на выборы депутатов, намеченные на 14 сентября. В этот день состоятся выборы в заксобрание региона, а также 37 кампаний по выборам городских и окружных депутатов. Всего планируется распределить 791 мандат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!