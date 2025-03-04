04 марта 2025

В тюменских «Городских парильнях» прокомментировали случившийся пожар

Тюменский комплекс «Городские парильни» будет восстановлен после пожара
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте пожара все еще работают сотрудники МЧС
На месте пожара все еще работают сотрудники МЧС Фото:
новость из сюжета
В Тюмени загорелся банный комплекс «Городские парильни»

Банный комплекс «Городские парильни», в котором вечером 4 марта произошел пожар, закрыт для посетителей, но в будущем он обязательно продолжит свою работу. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила маркетолог компании. 

«Мы сами пока еще не знаем всей ситуации. Актуальную информацию, по мере поступления, будем давать в наших социальных сетях. В ближайшее время комплекс закрыт, но он однозначно продолжит свою работу. Это даже не обсуждается», — отметила сотрудница.

Пожар в «Городских парильнях» произошел в восьмом часу вечера 4 марта. В настоящее время проводится проливка здания. 

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Банный комплекс «Городские парильни», в котором вечером 4 марта произошел пожар, закрыт для посетителей, но в будущем он обязательно продолжит свою работу. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила маркетолог компании.  «Мы сами пока еще не знаем всей ситуации. Актуальную информацию, по мере поступления, будем давать в наших социальных сетях. В ближайшее время комплекс закрыт, но он однозначно продолжит свою работу. Это даже не обсуждается», — отметила сотрудница. Пожар в «Городских парильнях» произошел в восьмом часу вечера 4 марта. В настоящее время проводится проливка здания. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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