В тюменских «Городских парильнях» прокомментировали случившийся пожар

На месте пожара все еще работают сотрудники МЧС
новость из сюжетаВ Тюмени загорелся банный комплекс «Городские парильни»
Банный комплекс «Городские парильни», в котором вечером 4 марта произошел пожар, закрыт для посетителей, но в будущем он обязательно продолжит свою работу. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила маркетолог компании.
«Мы сами пока еще не знаем всей ситуации. Актуальную информацию, по мере поступления, будем давать в наших социальных сетях. В ближайшее время комплекс закрыт, но он однозначно продолжит свою работу. Это даже не обсуждается», — отметила сотрудница.
Пожар в «Городских парильнях» произошел в восьмом часу вечера 4 марта. В настоящее время проводится проливка здания.
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