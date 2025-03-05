В главном спортивном вузе Урала сменился ректор

Евгений Черепов возглавил УралГУФК в Челябинске

05 марта 2025 в 16:07 Размер текста - 17 +

Евгений Черепов стал ректором УралГУФК Фото: официальный сайт ЮУрГУ Главный спортивный вуз Урала — Уральский госуниверситет физкультуры — возглавил завкафедрой физвоспитания Института спорта, туризма и сервиса (ИСТиС) ЮУрГУ Евгений Черепов. Сегодня его представили коллективу после внеочередного заседания Ученого совета в качестве и. о. ректора. «Замруководителя департамента образования, науки и международных отношений Минспорта РФ Максим Боев представил нового исполняющего обязанности ректора УралГУФК. Им был назначен Евгений Александрович Черепов, доктор педагогических наук, профессор, выпускник Уральской академии физической культуры. Боев подчеркнул, что перед УралГУФК сегодня стоят глобальные задачи трансформации и развития вуза, продвижения собственных кадров и качественной подготовки специалистов для отрасли физической культуры и спорта в России», — подтвердили URA.RU в пресс-службе вуза. При этом в утвержденном в конце декабря 2024 года списке кандидатов на должность фамилии Черепова не было. Черепов — доктор педагогических наук, профессор. Он автор (соавтор) более 150 научных публикаций, член редакционного совета журнала «Человек. Спорт. Медицина». Имеет много научных работ и опыт практической деятельности в области спорта. УралГУФК является единственным окружным вузом с главным офисом в Челябинске. У университета работают представительства в Уфе и Екатеринбурге, а министр Олег Матыцин в 2002 году защищал здесь докторскую диссертацию. В 2020 году ректором УралГУФК стал Сергей Сериков, однако Минспорта РФ не стало продлевать с ним контракт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный спортивный вуз Урала — Уральский госуниверситет физкультуры — возглавил завкафедрой физвоспитания Института спорта, туризма и сервиса (ИСТиС) ЮУрГУ Евгений Черепов. Сегодня его представили коллективу после внеочередного заседания Ученого совета в качестве и. о. ректора. «Замруководителя департамента образования, науки и международных отношений Минспорта РФ Максим Боев представил нового исполняющего обязанности ректора УралГУФК. Им был назначен Евгений Александрович Черепов, доктор педагогических наук, профессор, выпускник Уральской академии физической культуры. Боев подчеркнул, что перед УралГУФК сегодня стоят глобальные задачи трансформации и развития вуза, продвижения собственных кадров и качественной подготовки специалистов для отрасли физической культуры и спорта в России», — подтвердили URA.RU в пресс-службе вуза. При этом в утвержденном в конце декабря 2024 года списке кандидатов на должность фамилии Черепова не было. Черепов — доктор педагогических наук, профессор. Он автор (соавтор) более 150 научных публикаций, член редакционного совета журнала «Человек. Спорт. Медицина». Имеет много научных работ и опыт практической деятельности в области спорта. УралГУФК является единственным окружным вузом с главным офисом в Челябинске. У университета работают представительства в Уфе и Екатеринбурге, а министр Олег Матыцин в 2002 году защищал здесь докторскую диссертацию. В 2020 году ректором УралГУФК стал Сергей Сериков, однако Минспорта РФ не стало продлевать с ним контракт.