04 марта 2025

Лепс, Буланова, Сауле Юсупова, Бутырка: какие еще звезды приедут в Курган в этом году

Известные артисты приедут в Курган с концертами в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Афиша концертов известных людей в Кургане
Афиша концертов известных людей в Кургане Фото:

В Кургане запланировано много выступлений известных артистов в этом году. URA.RU подготовило афишу ближайших концертов.

10 марта — Сауле Юсупова со стендапом. ДКМ. Стоимость билетов от 1400 до 3600 рублей. 18+

11 марта — «Бутырка» с шансон-программой «Свиданка». ДКМ. На данный момент остались билеты от 2000 до 2500 рублей. 18+

16 марта — гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян, большой симфонический оркестр с программой «Симфоническое кино». Филармония. Стоимость билетов от 1800 до 4500 рублей. 18+

27 марта — Akmal». Филармония. Стоимость билетов от 1500 до 4500 рублей. 18+

3 апреля — Григорий Лепс. Филармония. Стоимость билетов от 4000 до 11000 рублей. 18+

4 апреля — Исайя. Бар «Свобода». Билеты от 1500 до 2500 рублей на qtickets. 16+

5 апреля — Татьяна Буланова. Филармония. Стоимость билетов от 2500 до 5000 рублей. 18+

5 апреля — Группа «Потомучто». Бар «Свобода». Стоимость билетов от 1600 до 2600 рублей. 16+

5 и 6 апреля — Mirolybova. Рестоклуб «Гости». На 6 апреля еще есть билеты. Стоимость от 2300 до 3900 рублей. 16+

6 апреля — Диана Анкудинова. Филармония. Стоимость билетов от 1300 до 3600 рублей. 18+

16 апреля — Олег Митяев. Филармония. Стоимость билетов от 1000 до 2500 рублей. 12+

17 апреля — Игорь Николаев. Филармония. Стоимость билетов от 1400 до 4500 рублей. 18+

25 апреля — Игорь Растеряев. Филармония. Стоимость билетов от 1000 до 3100 рублей. 16+

26 апреля — Emin. Филармония. Стоимость билетов от 3500 до 8500 рублей. 18+

11 мая — Султан Лагучев. Филармония. Стоимость билетов от 2000 до 5000 рублей. 12+

11 мая — Playingtheangel. Бар Old Cool Pub. Стоимость билетов от 1499 до 2500 рублей. Также есть билеты на двоих за 2799 рублей. 16+

16 мая — Metan.Бар «Свобода». Стоимость билетов от 1500 до 4000 руб. 16+

20 мая — Pussykiller. Бар «Свобода». Стоимость билетов от 1500 до 6000 руб. 16+

1 октября Олена Уутай. Филармония. Стоимость билетов от 600 до 2000 рублей. 6+

18 октября — группа Stigmata. Бар «Свобода». На данный момент на Яндекс.Афише продаются билеты только на танцпол за 1700 рублей. 16+

Ранее URA.RU публиковало афишу спектаклей в драмтеатре на март. В нее вошли такие спектакли, как «Хорошо жить», «Сказка о царе Салтане», «Похороните меня за плинтусом» и другие.

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В Кургане запланировано много выступлений известных артистов в этом году. URA.RU подготовило афишу ближайших концертов. 10 марта — Сауле Юсупова со стендапом. ДКМ. Стоимость билетов от 1400 до 3600 рублей. 18+ 11 марта — «Бутырка» с шансон-программой «Свиданка». ДКМ. На данный момент остались билеты от 2000 до 2500 рублей. 18+ 16 марта — гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян, большой симфонический оркестр с программой «Симфоническое кино». Филармония. Стоимость билетов от 1800 до 4500 рублей. 18+ 27 марта — Akmal». Филармония. Стоимость билетов от 1500 до 4500 рублей. 18+ 3 апреля — Григорий Лепс. Филармония. Стоимость билетов от 4000 до 11000 рублей. 18+ 4 апреля — Исайя. Бар «Свобода». Билеты от 1500 до 2500 рублей на qtickets. 16+ 5 апреля — Татьяна Буланова. Филармония. Стоимость билетов от 2500 до 5000 рублей. 18+ 5 апреля — Группа «Потомучто». Бар «Свобода». Стоимость билетов от 1600 до 2600 рублей. 16+ 5 и 6 апреля — Mirolybova. Рестоклуб «Гости». На 6 апреля еще есть билеты. Стоимость от 2300 до 3900 рублей. 16+ 6 апреля — Диана Анкудинова. Филармония. Стоимость билетов от 1300 до 3600 рублей. 18+ 16 апреля — Олег Митяев. Филармония. Стоимость билетов от 1000 до 2500 рублей. 12+ 17 апреля — Игорь Николаев. Филармония. Стоимость билетов от 1400 до 4500 рублей. 18+ 25 апреля — Игорь Растеряев. Филармония. Стоимость билетов от 1000 до 3100 рублей. 16+ 26 апреля — Emin. Филармония. Стоимость билетов от 3500 до 8500 рублей. 18+ 11 мая — Султан Лагучев. Филармония. Стоимость билетов от 2000 до 5000 рублей. 12+ 11 мая — Playingtheangel. Бар Old Cool Pub. Стоимость билетов от 1499 до 2500 рублей. Также есть билеты на двоих за 2799 рублей. 16+ 16 мая — Metan.Бар «Свобода». Стоимость билетов от 1500 до 4000 руб. 16+ 20 мая — Pussykiller. Бар «Свобода». Стоимость билетов от 1500 до 6000 руб. 16+ 1 октября Олена Уутай. Филармония. Стоимость билетов от 600 до 2000 рублей. 6+ 18 октября — группа Stigmata. Бар «Свобода». На данный момент на Яндекс.Афише продаются билеты только на танцпол за 1700 рублей. 16+ Ранее URA.RU публиковало афишу спектаклей в драмтеатре на март. В нее вошли такие спектакли, как «Хорошо жить», «Сказка о царе Салтане», «Похороните меня за плинтусом» и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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