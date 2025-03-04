Лепс, Буланова, Сауле Юсупова, Бутырка: какие еще звезды приедут в Курган в этом году

В Кургане запланировано много выступлений известных артистов в этом году. URA.RU подготовило афишу ближайших концертов.
10 марта — Сауле Юсупова со стендапом. ДКМ. Стоимость билетов от 1400 до 3600 рублей. 18+
11 марта — «Бутырка» с шансон-программой «Свиданка». ДКМ. На данный момент остались билеты от 2000 до 2500 рублей. 18+
16 марта — гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян, большой симфонический оркестр с программой «Симфоническое кино». Филармония. Стоимость билетов от 1800 до 4500 рублей. 18+
27 марта — Akmal». Филармония. Стоимость билетов от 1500 до 4500 рублей. 18+
3 апреля — Григорий Лепс. Филармония. Стоимость билетов от 4000 до 11000 рублей. 18+
4 апреля — Исайя. Бар «Свобода». Билеты от 1500 до 2500 рублей на qtickets. 16+
5 апреля — Татьяна Буланова. Филармония. Стоимость билетов от 2500 до 5000 рублей. 18+
5 апреля — Группа «Потомучто». Бар «Свобода». Стоимость билетов от 1600 до 2600 рублей. 16+
5 и 6 апреля — Mirolybova. Рестоклуб «Гости». На 6 апреля еще есть билеты. Стоимость от 2300 до 3900 рублей. 16+
6 апреля — Диана Анкудинова. Филармония. Стоимость билетов от 1300 до 3600 рублей. 18+
16 апреля — Олег Митяев. Филармония. Стоимость билетов от 1000 до 2500 рублей. 12+
17 апреля — Игорь Николаев. Филармония. Стоимость билетов от 1400 до 4500 рублей. 18+
25 апреля — Игорь Растеряев. Филармония. Стоимость билетов от 1000 до 3100 рублей. 16+
26 апреля — Emin. Филармония. Стоимость билетов от 3500 до 8500 рублей. 18+
11 мая — Султан Лагучев. Филармония. Стоимость билетов от 2000 до 5000 рублей. 12+
11 мая — Playingtheangel. Бар Old Cool Pub. Стоимость билетов от 1499 до 2500 рублей. Также есть билеты на двоих за 2799 рублей. 16+
16 мая — Metan.Бар «Свобода». Стоимость билетов от 1500 до 4000 руб. 16+
20 мая — Pussykiller. Бар «Свобода». Стоимость билетов от 1500 до 6000 руб. 16+
1 октября Олена Уутай. Филармония. Стоимость билетов от 600 до 2000 рублей. 6+
18 октября — группа Stigmata. Бар «Свобода». На данный момент на Яндекс.Афише продаются билеты только на танцпол за 1700 рублей. 16+
Ранее URA.RU публиковало афишу спектаклей в драмтеатре на март. В нее вошли такие спектакли, как «Хорошо жить», «Сказка о царе Салтане», «Похороните меня за плинтусом» и другие.
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