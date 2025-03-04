04 марта 2025

В Челябинске сервисы доставки начали проверять паспорта при заказе энергетиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Курьеры «Самоката» в Челябинске начали проверять возраст при доставке энергетиков
Курьеры «Самоката» в Челябинске начали проверять возраст при доставке энергетиков Фото:

В Челябинске сервисы доставки продуктов начали проверять паспорта при заказе энергетиков. Для подтверждения возраста заказчика курьеры просят предъявить документ, удостоверяющий личность, подтвердили URA.RU в сервисе «Самокат».

«Заказали энергетики через доставку „Самокат“. Впервые курьер потребовал паспорт для подтверждения возраста», — сообщил URA.RU читатель.

URA.RU связалось с сервисом доставки. Как уточнил представитель компании, такие меры введены в части регионов.

«В регионах, где действуют ограничения по продаже энергетиков, курьер может потребовать паспорт. Такая практика теперь действует и в Челябинской области. Документ просят предъявить не всегда. Только в случае, если возраст заказчика вызывает сомнения», — уточнили URA.RU в «Самокате».

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В Челябинске сервисы доставки продуктов начали проверять паспорта при заказе энергетиков. Для подтверждения возраста заказчика курьеры просят предъявить документ, удостоверяющий личность, подтвердили URA.RU в сервисе «Самокат». «Заказали энергетики через доставку „Самокат“. Впервые курьер потребовал паспорт для подтверждения возраста», — сообщил URA.RU читатель. URA.RU связалось с сервисом доставки. Как уточнил представитель компании, такие меры введены в части регионов. «В регионах, где действуют ограничения по продаже энергетиков, курьер может потребовать паспорт. Такая практика теперь действует и в Челябинской области. Документ просят предъявить не всегда. Только в случае, если возраст заказчика вызывает сомнения», — уточнили URA.RU в «Самокате».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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