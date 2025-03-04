В Челябинске сервисы доставки начали проверять паспорта при заказе энергетиков

В Челябинске сервисы доставки продуктов начали проверять паспорта при заказе энергетиков. Для подтверждения возраста заказчика курьеры просят предъявить документ, удостоверяющий личность, подтвердили URA.RU в сервисе «Самокат».
«Заказали энергетики через доставку „Самокат“. Впервые курьер потребовал паспорт для подтверждения возраста», — сообщил URA.RU читатель.
URA.RU связалось с сервисом доставки. Как уточнил представитель компании, такие меры введены в части регионов.
«В регионах, где действуют ограничения по продаже энергетиков, курьер может потребовать паспорт. Такая практика теперь действует и в Челябинской области. Документ просят предъявить не всегда. Только в случае, если возраст заказчика вызывает сомнения», — уточнили URA.RU в «Самокате».
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