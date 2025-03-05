Челябинца задержали с 36 килограммами духов в аэропорту Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пытался провезти 56 флаконов духов без декларации
Мужчина пытался провезти 56 флаконов духов без декларации Фото:

Челябинец незаконно пытался провезти 36 килограммов духов из Арабских Эмиратов через аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург). Мужчина заявил таможенникам, что все 56 флаконов он приобрел для родственников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«Кольцовские таможенники остановили 44-летнего пассажира рейса „Дубай-Екатеринбург“, который привез с собой 36 килограммов парфюмерии „для родственников“. Всего инспекторы насчитали 56 флаконов различного объема», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

По словам мужчины, стоимость всех духов составила 1200 дихрам, что по действующему курсу около 29 тысяч рублей. О том, что товар нужно было задекларировать, он не знал. По этому факту возбуждено дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ («Недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию»). Теперь челябинцу грозит штраф от половины до двухкратной стоимости товара.

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Челябинец незаконно пытался провезти 36 килограммов духов из Арабских Эмиратов через аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург). Мужчина заявил таможенникам, что все 56 флаконов он приобрел для родственников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни. «Кольцовские таможенники остановили 44-летнего пассажира рейса „Дубай-Екатеринбург“, который привез с собой 36 килограммов парфюмерии „для родственников“. Всего инспекторы насчитали 56 флаконов различного объема», — сообщили URA.RU в пресс-службе. По словам мужчины, стоимость всех духов составила 1200 дихрам, что по действующему курсу около 29 тысяч рублей. О том, что товар нужно было задекларировать, он не знал. По этому факту возбуждено дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ («Недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию»). Теперь челябинцу грозит штраф от половины до двухкратной стоимости товара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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