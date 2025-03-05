Челябинца задержали с 36 килограммами духов в аэропорту Екатеринбурга

Челябинец незаконно пытался провезти 36 килограммов духов из Арабских Эмиратов через аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург). Мужчина заявил таможенникам, что все 56 флаконов он приобрел для родственников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.
«Кольцовские таможенники остановили 44-летнего пассажира рейса „Дубай-Екатеринбург“, который привез с собой 36 килограммов парфюмерии „для родственников“. Всего инспекторы насчитали 56 флаконов различного объема», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
По словам мужчины, стоимость всех духов составила 1200 дихрам, что по действующему курсу около 29 тысяч рублей. О том, что товар нужно было задекларировать, он не знал. По этому факту возбуждено дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ («Недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию»). Теперь челябинцу грозит штраф от половины до двухкратной стоимости товара.
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