04 марта 2025

Екатеринбуржцы не могут вылететь на Гоа из-за сломанного самолета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, airbus A320, аэрофлот, авиация, самолет, vq-biu
Рейс перенесли на 16 часов Фото:

Пассажиры застряли в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за переноса рейса SU-632 на Гоа в ночь на 5 марта. Несколько часов людей не вводили в курс дела, однако позже стало ясно, что самолет авиакомпании «Аэрофлот» сломался, рассказал URA.RU читатель.

«Ночью несколько часов просидели в Кольцово, из них час в самолете. Причины не объясняли, но попросили покинуть судно, после чего его отогнали, а пассажиров расселили в отель. Рейс перенесли на 5 марта 16:00», — сказал собеседник. Он отметил, что утром им сообщили о поломке самолета. Для починки из Москвы в Екатеринбург вылетел мастер с запчастями.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Там пояснили, что рейс задержан по технической причине. «Пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Организовано размещение в гостинице, предоставление напитков и питания», — отметили в компании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажиры застряли в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за переноса рейса SU-632 на Гоа в ночь на 5 марта. Несколько часов людей не вводили в курс дела, однако позже стало ясно, что самолет авиакомпании «Аэрофлот» сломался, рассказал URA.RU читатель. «Ночью несколько часов просидели в Кольцово, из них час в самолете. Причины не объясняли, но попросили покинуть судно, после чего его отогнали, а пассажиров расселили в отель. Рейс перенесли на 5 марта 16:00», — сказал собеседник. Он отметил, что утром им сообщили о поломке самолета. Для починки из Москвы в Екатеринбург вылетел мастер с запчастями. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Там пояснили, что рейс задержан по технической причине. «Пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Организовано размещение в гостинице, предоставление напитков и питания», — отметили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...