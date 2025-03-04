Екатеринбуржцы не могут вылететь на Гоа из-за сломанного самолета

Пассажиры застряли в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за переноса рейса SU-632 на Гоа в ночь на 5 марта. Несколько часов людей не вводили в курс дела, однако позже стало ясно, что самолет авиакомпании «Аэрофлот» сломался, рассказал URA.RU читатель.
«Ночью несколько часов просидели в Кольцово, из них час в самолете. Причины не объясняли, но попросили покинуть судно, после чего его отогнали, а пассажиров расселили в отель. Рейс перенесли на 5 марта 16:00», — сказал собеседник. Он отметил, что утром им сообщили о поломке самолета. Для починки из Москвы в Екатеринбург вылетел мастер с запчастями.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Там пояснили, что рейс задержан по технической причине. «Пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Организовано размещение в гостинице, предоставление напитков и питания», — отметили в компании.
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