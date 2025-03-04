04 марта 2025

В Новом Уренгое жители остались без тепла после прорыва трубы с горячей водой в подъезде

Прокуратура ЯНАО проверила затопленный жилой дом в Новом Уренгое
© Служба новостей «URA.RU»
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После затопления подъезда один из жителей получил ожог
После затопления подъезда один из жителей получил ожог Фото:

Прокуратура Нового Уренгоя выявила нарушения в деятельности ООО «УК „Технологии современного жилья“, которые привели к серьезным последствиям для жителей многоквартирного дома по адресу Сибирская, 77. В подъезде произошел прорыв на теплоснабжении, что повлекло за собой значительные повреждения и травму одного из жителей.

«В результате ненадлежащего выполнения компанией своих обязательств по содержанию общего домового имущества, 26 февраля в многоквартирном доме 77 по улице Сибирская в местах общего пользования на стояке теплоснабжения произошел порыв. Он привел к повреждению потолков, стен лестничных площадок дома, затоплению и повреждению жилых помещений», — сказано в сообщении на сайте прокуратуры ЯНАО.

В связи с проведением ремонтных работ, подача тепла в жилые помещения дома приостановлена. Местный прокурор внес представление генеральному директору УК. Устранение всех выявленные нарушения, а также процедура перерасчета платы за коммунальные услуги находятся под контролем прокуратуры.

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Прокуратура Нового Уренгоя выявила нарушения в деятельности ООО «УК „Технологии современного жилья“, которые привели к серьезным последствиям для жителей многоквартирного дома по адресу Сибирская, 77. В подъезде произошел прорыв на теплоснабжении, что повлекло за собой значительные повреждения и травму одного из жителей. «В результате ненадлежащего выполнения компанией своих обязательств по содержанию общего домового имущества, 26 февраля в многоквартирном доме 77 по улице Сибирская в местах общего пользования на стояке теплоснабжения произошел порыв. Он привел к повреждению потолков, стен лестничных площадок дома, затоплению и повреждению жилых помещений», — сказано в сообщении на сайте прокуратуры ЯНАО. В связи с проведением ремонтных работ, подача тепла в жилые помещения дома приостановлена. Местный прокурор внес представление генеральному директору УК. Устранение всех выявленные нарушения, а также процедура перерасчета платы за коммунальные услуги находятся под контролем прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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