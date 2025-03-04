Десятки ветеранов получат особый статус в Екатеринбурге

Ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), проживающим в Екатеринбурге, присвоят звания почетных граждан города. Такое решение поддержала комиссия думы по местному самоуправлению, передает корреспондент URA.RU. Всего в Екатеринбурге живет 38 ветеранов ВОВ, отметила в ходе заседания глава городского департамента организационного и документационного обеспечения Алена Мартынова.
«Предварительно, по состоянию на февраль 2025-го года в Екатеринбурге проживает 38 человек. Проектом решения предлагается предусмотреть присвоение почетного звания в 2025 году всем участникам Великой Отечественной войны, которые зарегистрированы по месту жительства на территории Екатеринбурга по состоянию на дату официального опубликования решения думы», — отметила Мартынова. Добавив, что все они получат соответствующие выплаты.
Проект будет рассмотрен на заседании гордумы 11 марта. Когда решение утвердят, районные администрации должны будут до конца месяца подготовить документы и предоставить их мэру Алексею Орлову. Затем предложения по конкретным участникам ВОВ рассмотрят на спецкомиссии по присвоению почетного звания и в гордуме же.
В январе 2025 года на заседании российского оргкомитета «Победа» по грядущему празднованию юбилея Победы президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Министерства обороны РФ о наделении участников Великой Отечественной войны званием «Почетный гражданин» в муниципалитетах.
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