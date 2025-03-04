Развлечения Спорт Болельщики раскупили все билеты на финал Кубка России по биатлону. Скрин 05 марта 2025 в 12:01 Размер текста - 17 + Из более шести тысяч билетов на Кубок по биатлону осталось лишь два Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Почти все билеты на финал Кубка России по биатлону, проходящий в Златоусте Челябинской области, раскупили. Согласно информации с сайта челябинских зрелищных касс, 5 марта остались лишь два билета на первый день соревнований. «Свободных мест нет», — говорится в карточках соревнований на 8 и 9 марта. В числе оставшихся билетов два места на гоночной трассе 7 марта. Ранее URA.RU подготовило памятку для зрителей соревнований. Агентство рассказало, как доехать до биатлонного комплекса, где перекусить и остановиться в дни гонок. На Кубок России по биатлону раскупили почти все билеты скрин сайта «Челкассы» скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Почти все билеты на финал Кубка России по биатлону, проходящий в Златоусте Челябинской области, раскупили. Согласно информации с сайта челябинских зрелищных касс, 5 марта остались лишь два билета на первый день соревнований. «Свободных мест нет», — говорится в карточках соревнований на 8 и 9 марта. В числе оставшихся билетов два места на гоночной трассе 7 марта. Ранее URA.RU подготовило памятку для зрителей соревнований. Агентство рассказало, как доехать до биатлонного комплекса, где перекусить и остановиться в дни гонок. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям