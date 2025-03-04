Из более шести тысяч билетов на Кубок по биатлону осталось лишь два
Почти все билеты на финал Кубка России по биатлону, проходящий в Златоусте Челябинской области, раскупили. Согласно информации с сайта челябинских зрелищных касс, 5 марта остались лишь два билета на первый день соревнований.
«Свободных мест нет», — говорится в карточках соревнований на 8 и 9 марта. В числе оставшихся билетов два места на гоночной трассе 7 марта.
Ранее URA.RU подготовило памятку для зрителей соревнований. Агентство рассказало, как доехать до биатлонного комплекса, где перекусить и остановиться в дни гонок.
На Кубок России по биатлону раскупили почти все билеты
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