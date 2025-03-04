04 марта 2025

Болельщики раскупили все билеты на финал Кубка России по биатлону. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат России по биатлону. Тюмень, биатлон, жемчужина сибири
Из более шести тысяч билетов на Кубок по биатлону осталось лишь два Фото:

Почти все билеты на финал Кубка России по биатлону, проходящий в Златоусте Челябинской области, раскупили. Согласно информации с сайта челябинских зрелищных касс, 5 марта остались лишь два билета на первый день соревнований.

«Свободных мест нет», — говорится в карточках соревнований на 8 и 9 марта. В числе оставшихся билетов два места на гоночной трассе 7 марта.

Ранее URA.RU подготовило памятку для зрителей соревнований. Агентство рассказало, как доехать до биатлонного комплекса, где перекусить и остановиться в дни гонок.

На Кубок России по биатлону раскупили почти все билеты
На Кубок России по биатлону раскупили почти все билеты

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Почти все билеты на финал Кубка России по биатлону, проходящий в Златоусте Челябинской области, раскупили. Согласно информации с сайта челябинских зрелищных касс, 5 марта остались лишь два билета на первый день соревнований. «Свободных мест нет», — говорится в карточках соревнований на 8 и 9 марта. В числе оставшихся билетов два места на гоночной трассе 7 марта. Ранее URA.RU подготовило памятку для зрителей соревнований. Агентство рассказало, как доехать до биатлонного комплекса, где перекусить и остановиться в дни гонок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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