Какую квартиру можно купить в Перми с ежемесячным платежом в 40 тысяч рублей

Чтобы платить по ипотеке 40 тысяч рублей в месяц при ставке 29%, стоимость квартиры должна быть не более двух млн рублей. Какое жилье можно купить за эту цену и как оно выглядит — в материале URA.RU.
Трехкомнатная квартира
За 1,6 млн рублей продают трехкомнатную квартиру рядом с КамГЭС. Площадь жилья не превышает 50 квадратных метров. Дом признан аварийным. Это сама дешевая трехкомнатная квартира в Перми среди предложений всех ценовых категорий.
Двухкомнатные квартиры
«Двушек» стоимостью до двух млн рублей в Перми продают восемь. Они находятся в микрорайонах Водозабор, Гайва, Рабочий Поселок и Железнодорожный, а также в деревне Устиново и поселке Стряпунята. Есть варианты с ремонтом и без. Площадь самой большой квартиры — 51 квадратный метр.
Однокомнатные квартиры
Найти однокомнатную квартиру за такую стоимость легче. На сайте бесплатных объявлений около 30 предложений. Есть даже лоты в центре города, например, на улице Пушкина. Но продавец отмечает, что цена на эту квартиру занижена, так как жилье требует вложений.
Студии
Студии за 1,8-2 млн рублей продают во всех районах города. Обычно это комната в общежитии со своим туалетом. Есть варианты с современным ремонтом.
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