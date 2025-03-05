05 марта 2025

Какую квартиру можно купить в Перми с ежемесячным платежом в 40 тысяч рублей

В Перми можно купить более ста квартир с платежом в 40 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми в пределах 2 млн рублей можно купить трехкомнатную квартиру
В Перми в пределах 2 млн рублей можно купить трехкомнатную квартиру Фото:

Чтобы платить по ипотеке 40 тысяч рублей в месяц при ставке 29%, стоимость квартиры должна быть не более двух млн рублей. Какое жилье можно купить за эту цену и как оно выглядит — в материале URA.RU.

Трехкомнатная квартира

За 1,6 млн рублей продают трехкомнатную квартиру рядом с КамГЭС. Площадь жилья не превышает 50 квадратных метров. Дом признан аварийным. Это сама дешевая трехкомнатная квартира в Перми среди предложений всех ценовых категорий.

Двухкомнатные квартиры

«Двушек» стоимостью до двух млн рублей в Перми продают восемь. Они находятся в микрорайонах Водозабор, Гайва, Рабочий Поселок и Железнодорожный, а также в деревне Устиново и поселке Стряпунята. Есть варианты с ремонтом и без. Площадь самой большой квартиры — 51 квадратный метр.

Однокомнатные квартиры

Найти однокомнатную квартиру за такую стоимость легче. На сайте бесплатных объявлений около 30 предложений. Есть даже лоты в центре города, например, на улице Пушкина. Но продавец отмечает, что цена на эту квартиру занижена, так как жилье требует вложений.

Студии

Студии за 1,8-2 млн рублей продают во всех районах города. Обычно это комната в общежитии со своим туалетом. Есть варианты с современным ремонтом.

Студии продают с современным ремонтом и мебелью
Студии продают с современным ремонтом и мебелью
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Чтобы платить по ипотеке 40 тысяч рублей в месяц при ставке 29%, стоимость квартиры должна быть не более двух млн рублей. Какое жилье можно купить за эту цену и как оно выглядит — в материале URA.RU. Трехкомнатная квартира За 1,6 млн рублей продают трехкомнатную квартиру рядом с КамГЭС. Площадь жилья не превышает 50 квадратных метров. Дом признан аварийным. Это сама дешевая трехкомнатная квартира в Перми среди предложений всех ценовых категорий. Двухкомнатные квартиры «Двушек» стоимостью до двух млн рублей в Перми продают восемь. Они находятся в микрорайонах Водозабор, Гайва, Рабочий Поселок и Железнодорожный, а также в деревне Устиново и поселке Стряпунята. Есть варианты с ремонтом и без. Площадь самой большой квартиры — 51 квадратный метр. Однокомнатные квартиры Найти однокомнатную квартиру за такую стоимость легче. На сайте бесплатных объявлений около 30 предложений. Есть даже лоты в центре города, например, на улице Пушкина. Но продавец отмечает, что цена на эту квартиру занижена, так как жилье требует вложений. Студии Студии за 1,8-2 млн рублей продают во всех районах города. Обычно это комната в общежитии со своим туалетом. Есть варианты с современным ремонтом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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