04 марта 2025

В Кургане после ремонта открыли улицу Свердлова. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане открыли участок перекрытой дороги
В Кургане открыли участок перекрытой дороги Фото:

Улица Свердлова в Кургане открыта после ремонтных работ. Об этом сообщили в «Водном союзе».

«Ул. Свердлова открыта для движения», — информирует telegram-канал ресурсоснабжающей организации. Часть автодороги была закрыта из-за работы ремонтных бригад.

Участок улицы был экстренно перекрыт из-за устранения аварии в начале недели. Сообщалось, что в часы пик горожане-автомобилисты встали в пробках на объездных дорогах.

Улица Свердлова открыта для машин после ремонта
Улица Свердлова открыта для машин после ремонта
Фото:

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Улица Свердлова в Кургане открыта после ремонтных работ. Об этом сообщили в «Водном союзе». «Ул. Свердлова открыта для движения», — информирует telegram-канал ресурсоснабжающей организации. Часть автодороги была закрыта из-за работы ремонтных бригад. Участок улицы был экстренно перекрыт из-за устранения аварии в начале недели. Сообщалось, что в часы пик горожане-автомобилисты встали в пробках на объездных дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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