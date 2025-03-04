В Кургане открыли участок перекрытой дороги
Улица Свердлова в Кургане открыта после ремонтных работ. Об этом сообщили в «Водном союзе».
«Ул. Свердлова открыта для движения», — информирует telegram-канал ресурсоснабжающей организации. Часть автодороги была закрыта из-за работы ремонтных бригад.
Участок улицы был экстренно перекрыт из-за устранения аварии в начале недели. Сообщалось, что в часы пик горожане-автомобилисты встали в пробках на объездных дорогах.
Улица Свердлова открыта для машин после ремонта
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