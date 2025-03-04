Челябинский губернатор Текслер ликвидировал Главное контрольное управление

Главное контрольное управление Челябинской области ликвидируется. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.
По информации URA.RU, функции Главного контрольного управления будут переданы министерству финансов. Подразумевается, что всем сотрудникам ГКУ предложат работу в новой структуре. Переформатирование подразумевает приоритет работы по предотвращению нарушений над их выявлением постфактум.
На прошедшей встрече с новым главой минфина области Иваном Родионовым губернатор поручил ему лично курировать работу в сфере внутреннего государственного финансового контроля, сделав акцент на важности риск-ориентированного подхода и профилактики возможных нарушений.
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