04 марта 2025

Челябинский губернатор Текслер ликвидировал Главное контрольное управление

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Президиум политсовета ЕР. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер усилил контрольные функции челябинского минфина Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Главное контрольное управление Челябинской области ликвидируется. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

По информации URA.RU, функции Главного контрольного управления будут переданы министерству финансов. Подразумевается, что всем сотрудникам ГКУ предложат работу в новой структуре. Переформатирование подразумевает приоритет работы по предотвращению нарушений над их выявлением постфактум.

На прошедшей встрече с новым главой минфина области Иваном Родионовым губернатор поручил ему лично курировать работу в сфере внутреннего государственного финансового контроля, сделав акцент на важности риск-ориентированного подхода и профилактики возможных нарушений.

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Главное контрольное управление Челябинской области ликвидируется. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. По информации URA.RU, функции Главного контрольного управления будут переданы министерству финансов. Подразумевается, что всем сотрудникам ГКУ предложат работу в новой структуре. Переформатирование подразумевает приоритет работы по предотвращению нарушений над их выявлением постфактум. На прошедшей встрече с новым главой минфина области Иваном Родионовым губернатор поручил ему лично курировать работу в сфере внутреннего государственного финансового контроля, сделав акцент на важности риск-ориентированного подхода и профилактики возможных нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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