В Челябинской области обновленные нацпроекты должны финансироваться без сбоя, выполняться социальные обязательства перед участниками СВО и их семьями, необходимо реализовать указы президента РФ в части индексации зарплат. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на встрече с новыми министром финансов региона Иваном Родионовым.
«Важно не только своевременно финансировать реализацию обновленных нацпроектов, но и уделить внимание выполнению социальных обязательств, в первую очередь перед участниками специальной военной операции и членами их семей. Важна необходимость реализации указов президента страны, в том числе по индексации заработных плат, укрепления доходной базы бюджета и повышения общей эффективности бюджетных расходов», — сказал Текслер на встрече с Родионовым, на которой обозначил приоритетные задачи. Слова губернатора приводит пресс-служба областного правительства в telegram-канале.
Текслер потребовал от Родионова эффективно расходовать каждый рубль. «Только так можно обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета», — констатировал губернатор.
Также Текслер ориентировал нового главу минфина на сохранение конструктивного взаимодействия с федеральным министерством финансов. И поручил Родионову курировать работу в сфере внутреннего государственного финансового контроля. «Минфин готов в полном объеме выполнять все поставленные задачи», — констатировал Родионов.
Текслер назначил Родионова на пост главы минфина Челябинской области 25 февраля 2025 года. До этого — с 10 января — Родионов занимал пост исполняющего обязанности главы ведомства. Прежний министр — Андрей Пшеницын — занял пост председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области.
Родионов проработал в областном минфине 20 лет, из них десять лет в должности замминистра. Он курировал работу по формированию регионального бюджета, налоговой и долговой политики, прогнозированию бюджетных доходов. Имеет два высших образования по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит».
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