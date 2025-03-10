Политолог: Путин поддержал выдвижение Махонина на второй срок

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Президент Путин отметил заслуги Дмитрия Махонина
Президент Путин отметил заслуги Дмитрия Махонина Фото:

Встреча президента Владимира Путина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным является сигналом поддержки выдвижения Махонина на второй срок. Таким мнением поделился с URA.RU политолог Илья Гращенков.

«Это безусловно сигнал, что губернатор прошел публичную процедуру верификации президентом. Глава региона доложил, что собирается идти на второй срок и будет к этому готовиться», — отметил политолог.

Однако Гращенков отмечает, что в недавней истории были кейсы, когда замены проводились в последний момент. Но встречу Махонина и Путина пока следует трактовать как поддержку. Ранее URA.RU сообщало, что 10 марта Дмитрий Махонин отчитался перед Владимиром Путиным о социально-экономическом развитии региона за последние пять лет.

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Встреча президента Владимира Путина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным является сигналом поддержки выдвижения Махонина на второй срок. Таким мнением поделился с URA.RU политолог Илья Гращенков. «Это безусловно сигнал, что губернатор прошел публичную процедуру верификации президентом. Глава региона доложил, что собирается идти на второй срок и будет к этому готовиться», — отметил политолог. Однако Гращенков отмечает, что в недавней истории были кейсы, когда замены проводились в последний момент. Но встречу Махонина и Путина пока следует трактовать как поддержку. Ранее URA.RU сообщало, что 10 марта Дмитрий Махонин отчитался перед Владимиром Путиным о социально-экономическом развитии региона за последние пять лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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