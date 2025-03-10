Политолог: Путин поддержал выдвижение Махонина на второй срок

Встреча президента Владимира Путина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным является сигналом поддержки выдвижения Махонина на второй срок. Таким мнением поделился с URA.RU политолог Илья Гращенков.
«Это безусловно сигнал, что губернатор прошел публичную процедуру верификации президентом. Глава региона доложил, что собирается идти на второй срок и будет к этому готовиться», — отметил политолог.
Однако Гращенков отмечает, что в недавней истории были кейсы, когда замены проводились в последний момент. Но встречу Махонина и Путина пока следует трактовать как поддержку. Ранее URA.RU сообщало, что 10 марта Дмитрий Махонин отчитался перед Владимиром Путиным о социально-экономическом развитии региона за последние пять лет.
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