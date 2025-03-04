Силовик из Алтая назначен первым заместителем в Следственном комитете ХМАО

Первым замруководителя Следственного комитета ХМАО назначен полковник юстиции из Республики Алтай Игорь Турутин. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
«Турутин Игорь Евгеньевич. Первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре», — говорится на сайте ведомства. Он занял пост бывшего первого заместителя Дмитрия Шермана, который в 2023 году переехал на работу в Тюмень.
Турутин родился в 1971 году в Ульяновске. В 1994-ом окончил филиал МГУ имени Ломоносова в родном городе. С 1992 по 2000 работал в прокуратуре Ульяновска. Занимал должности прокурора следственного отдела управления генпрокуратуры в Уральском федеральном округе. С 2001 по 2011 работал в прокуратуре Свердловской области в Екатеринбурге. В 2014-ом был назначен замруководителя следственного управления СК РФ по Республике Алтай. В феврале 2025-го перешел на работу в ХМАО.
Турутин тут же включился в работу и начал знакомство с Югрой с выездных приемов. Он уже посетил Советский и Сургутский районы, Югорск и Сургут
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