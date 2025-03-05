Дзюдоист из Челябинска Денис Батчаев завоевал свое первое золото на международном турнире «Большой шлем». В состязаниях также участвовали челябинки — Ирина Зуева и Сабина Гильязова. Они были отмечены бронзовыми медалями. Соревнования проходили в Ташкенте с 28 февраля по 2 марта, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России (ФДР).
«Для 20-летнего супертяжа (100 килограммов) Дениса Батчаева ташкентское взрослое „золото“ стало первым в карьере. Оно досталось челябинцу благодаря трем выигранным поединкам», — сообщили в пресс-службе. В финале он одержал победу над дзюдоистом Валерием Ендовицким — он занял второе место.
Как отметили в ФДР, Батчаев и Ендовицкий вели тактическую борьбу. Челябинец победил по «шидо» (наказание за нарушение правил — прим.ред).
«Конечно, приятно победить чемпиона мира, но гораздо важнее самому стать чемпионом. С Валерой Ендовицким мы, конечно же, очень хорошо друг друга знаем и потому я не надеялся, что удастся его в финале бросить. В такой ситуации скорее делаешь упор на тактику. Так и получилось — победил по „шидо“», — заявил в интервью пресс-службе ФДР Батчаев.
Также на турнире по дзюдо выступали еще несколько челябинцев: Сабина Гилязова, Ирина Зуева, Анастасия Холодилина и Егор Малкин. Гильязова и Зуева стали бронзовыми призерами в категории до 48 и 57 килограммов. Малкин же имел все шансы получить награду, однако проиграл в финале сопернику — хозяину татами Нурбеку Муртозоеву.
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