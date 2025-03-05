«Я хочу здесь жить!»: украинец семь месяцев сидит в спецприемнике в Екатеринбурге

Гражданин Украины с просроченным паспортом просит убежище в России

06 марта 2025 в 08:53 Размер текста - 17 +

Александр боится, что его могут вернуть в Николаев (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Гражданин Украины Александр С. уже более полугода находится в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Екатеринбурге, где ожидает депортацию. Он попал в этот центр после освобождения из колонии. Сложность в том, что в период отбывания наказания его украинский паспорт просрочился. Подробнее о «приключениях» украинца на Урале — в материале URA.RU. Александр родился в 1992 году в Николаеве. Там окончил школу, затем пошел работать. Еще в юности он был свидетелем украинизации всего вокруг — в частности, постепенного отказа от русского языка как основного в школах. По его словам, это поначалу не воспринималось всерьез, однако со временем ситуация начала обостряться. Евромайдан, начавшийся на Украине в конце 2013 года, стал для него своего рода отправной точкой. Евромайдан вынудил Александра уехать из Николаева (архивное фото) Фото: Валентина Свистунова © URA.RU «В то время меня сильно напрягали все эти митинги, и я начал осознавать, что националистические настроения не приведут ни к чему хорошему. Как человеку, всю жизнь говорившему на русском, антироссийские акции были мне неприятны. Я тогда говорил своим знакомым, что такая полемика недопустима, ведь у нас с русскими общая история, мы братские народы», — вспоминает Александр события тех лет. В какой-то момент местные националисты стали ему угрожать. «Обвиняли в том, что я против Украины. Тогда я и решил уехать в РФ. Нашел работу в строительной компании в ХМАО (а я всегда был рукастым)», — говорит он. В Югре он встретил земляков, и все казалось надежным. Но вскоре начали происходить странные вещи: земляки получали подозрительные звонки, после которых их поведение заметно менялось. Александр отсидел чуть больше десяти лет в колонии строгого режима (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU «С самого начала я чувствовал неладное, но даже представить себе не мог, что окажусь замешан в наркотической истории. Однажды меня попросили забрать посылку — мультиварку. Я, ничего не подозревая, забрал ее на почте и уже на выходе был задержан. Как выяснилось позже, внутри мультиварки находились запрещенные вещества. Директор компании, где я был оформлен, успел сбежать на Украину. В итоге меня обвинили в хранении наркотиков и приговорили к 11 годам [колонии] строгого режима. Срок я отбывал в Свердловской области», — делится Александр. Через апелляцию он скостил срок, но лишь на полгода. В заключении Александр встретил девушку, готовился после освобождения создать с ней семью и устроиться на нормальную работу. План рухнул. Украинский паспорт у Александра давно просрочен (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU 9 августа 2024-го, только выйдя за территорию ИК, Александр оказался задержан полицией. Ему предъявили нарушение миграционного законодательства (протокол имеется в распоряжении редакции), незаконное пребывание в стране и поместили в Центр временного содержания. Спустя пять дней суд постановил депортировать Александра. Срок содержания в ЦВСИГ ограничен 120 днями. Если он истекает, а выдворение из страны все еще не произошло, миграционная служба обязана повторно обратиться в суд с просьбой о продлении срока содержания. «Однако я нахожусь здесь [в Центре] уже семь месяцев. Депортация невозможна, так как срок действия моего украинского паспорта истек. Возвращаться на Украину я не намерен. Я хочу здесь [в России] жить! В Николаеве у меня никого не осталось, все близкие родственники разъехались кто куда. Никто из них, даже двоюродные братья, не захотел воевать против русских. К счастью, родня у меня адекватная», — говорит украинец. Сам украинец давно мечтает о русском паспорте, но переживает, что никогда не сможет его получить (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Он понимает, что в случае получения российского паспорта возможна отправка в зону спецоперации. «Надеюсь на понимание моей ситуации. Всю молодость я провел за решеткой, сейчас, встретив любимую девушку, стремлюсь к обычной жизни, мечтаю стать отцом», — сетует Александр. Он убежден, что может быть полезен России и в гражданском статусе. «Признаю ошибку молодости, но я уже понес за нее наказание, усердно трудился в тюрьме и даже получил грамоты (имеются в распоряжении агентства). Я искренне устал от заточения. Надеюсь, что получу шанс», — говорит он. Редакция URA.RU направила официальный запрос в МВД России. На момент публикации материала ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гражданин Украины Александр С. уже более полугода находится в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Екатеринбурге, где ожидает депортацию. Он попал в этот центр после освобождения из колонии. Сложность в том, что в период отбывания наказания его украинский паспорт просрочился. Подробнее о «приключениях» украинца на Урале — в материале URA.RU. Александр родился в 1992 году в Николаеве. Там окончил школу, затем пошел работать. Еще в юности он был свидетелем украинизации всего вокруг — в частности, постепенного отказа от русского языка как основного в школах. По его словам, это поначалу не воспринималось всерьез, однако со временем ситуация начала обостряться. Евромайдан, начавшийся на Украине в конце 2013 года, стал для него своего рода отправной точкой. «В то время меня сильно напрягали все эти митинги, и я начал осознавать, что националистические настроения не приведут ни к чему хорошему. Как человеку, всю жизнь говорившему на русском, антироссийские акции были мне неприятны. Я тогда говорил своим знакомым, что такая полемика недопустима, ведь у нас с русскими общая история, мы братские народы», — вспоминает Александр события тех лет. В какой-то момент местные националисты стали ему угрожать. «Обвиняли в том, что я против Украины. Тогда я и решил уехать в РФ. Нашел работу в строительной компании в ХМАО (а я всегда был рукастым)», — говорит он. В Югре он встретил земляков, и все казалось надежным. Но вскоре начали происходить странные вещи: земляки получали подозрительные звонки, после которых их поведение заметно менялось. «С самого начала я чувствовал неладное, но даже представить себе не мог, что окажусь замешан в наркотической истории. Однажды меня попросили забрать посылку — мультиварку. Я, ничего не подозревая, забрал ее на почте и уже на выходе был задержан. Как выяснилось позже, внутри мультиварки находились запрещенные вещества. Директор компании, где я был оформлен, успел сбежать на Украину. В итоге меня обвинили в хранении наркотиков и приговорили к 11 годам [колонии] строгого режима. Срок я отбывал в Свердловской области», — делится Александр. Через апелляцию он скостил срок, но лишь на полгода. В заключении Александр встретил девушку, готовился после освобождения создать с ней семью и устроиться на нормальную работу. План рухнул. 9 августа 2024-го, только выйдя за территорию ИК, Александр оказался задержан полицией. Ему предъявили нарушение миграционного законодательства (протокол имеется в распоряжении редакции), незаконное пребывание в стране и поместили в Центр временного содержания. Спустя пять дней суд постановил депортировать Александра. Срок содержания в ЦВСИГ ограничен 120 днями. Если он истекает, а выдворение из страны все еще не произошло, миграционная служба обязана повторно обратиться в суд с просьбой о продлении срока содержания. «Однако я нахожусь здесь [в Центре] уже семь месяцев. Депортация невозможна, так как срок действия моего украинского паспорта истек. Возвращаться на Украину я не намерен. Я хочу здесь [в России] жить! В Николаеве у меня никого не осталось, все близкие родственники разъехались кто куда. Никто из них, даже двоюродные братья, не захотел воевать против русских. К счастью, родня у меня адекватная», — говорит украинец. Он понимает, что в случае получения российского паспорта возможна отправка в зону спецоперации. «Надеюсь на понимание моей ситуации. Всю молодость я провел за решеткой, сейчас, встретив любимую девушку, стремлюсь к обычной жизни, мечтаю стать отцом», — сетует Александр. Он убежден, что может быть полезен России и в гражданском статусе. «Признаю ошибку молодости, но я уже понес за нее наказание, усердно трудился в тюрьме и даже получил грамоты (имеются в распоряжении агентства). Я искренне устал от заточения. Надеюсь, что получу шанс», — говорит он. Редакция URA.RU направила официальный запрос в МВД России. На момент публикации материала ответ не поступил.