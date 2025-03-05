Где купить самое дешевое жилье на вторичном рынке в Челябинске. Инфографика

Самое дешевое жилье на вторичке можно купить в трех районах Челябинска
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Квартиры на вторичном рынке на ЧМЗ продаются по 84 тысяч за квадрат
Квартиры на вторичном рынке на ЧМЗ продаются по 84 тысяч за квадрат Фото:

В Челябинске в феврале 2025 года самое дешевое жилье на вторичном рынке продается в Металлургическом районе. Там квартиры можно приобрести по 84 тысячи рублей за квадрат. Также недорогие квартиры на вторичке продаются в Тракторозаводском и Ленинском районах, сообщили в агентстве недвижимости.

«Самое дешевое жилье на вторичном рынке в Челябинске в феврале 2025 года можно купить в Металлургическом, Тракторозаводском и Ленинском районах. Квартиры там продаются по 84 тысячи, 90 тысяч и 95 тысяч рублей», — сообщается на сайте АН «Этажи».

Как отметила президент гильдии риелторов Наталья Шатрукова, невысокая стоимость жилья в Металлургическом и Тракторозаводском районах объясняется тем, что они расположены недалеко от заводов, и их экология далеко от идеала. Поэтому горожане стараются переезжать в более чистые районы, максимально удаленные от них.

Что касается Ленинского района, то там по-прежнему достаточно высокий уровень криминала и опять же плохая экологическая обстановка. Зато там расположено самое красивое озеро города Смолино, постоянно возводят новые современные ЖК. Квартиру именно на вторичном рынке там покупать дешевле всего.

В Челябинске в топ-3 районов с самым дешевым жильем вошли Металлургический, Тракторозаводский, Ленинский районы
В Челябинске в топ-3 районов с самым дешевым жильем вошли Металлургический, Тракторозаводский, Ленинский районы
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В Челябинске в феврале 2025 года самое дешевое жилье на вторичном рынке продается в Металлургическом районе. Там квартиры можно приобрести по 84 тысячи рублей за квадрат. Также недорогие квартиры на вторичке продаются в Тракторозаводском и Ленинском районах, сообщили в агентстве недвижимости. «Самое дешевое жилье на вторичном рынке в Челябинске в феврале 2025 года можно купить в Металлургическом, Тракторозаводском и Ленинском районах. Квартиры там продаются по 84 тысячи, 90 тысяч и 95 тысяч рублей», — сообщается на сайте АН «Этажи». Как отметила президент гильдии риелторов Наталья Шатрукова, невысокая стоимость жилья в Металлургическом и Тракторозаводском районах объясняется тем, что они расположены недалеко от заводов, и их экология далеко от идеала. Поэтому горожане стараются переезжать в более чистые районы, максимально удаленные от них. Что касается Ленинского района, то там по-прежнему достаточно высокий уровень криминала и опять же плохая экологическая обстановка. Зато там расположено самое красивое озеро города Смолино, постоянно возводят новые современные ЖК. Квартиру именно на вторичном рынке там покупать дешевле всего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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