В Челябинске в феврале 2025 года самое дешевое жилье на вторичном рынке продается в Металлургическом районе. Там квартиры можно приобрести по 84 тысячи рублей за квадрат. Также недорогие квартиры на вторичке продаются в Тракторозаводском и Ленинском районах, сообщили в агентстве недвижимости.
«Самое дешевое жилье на вторичном рынке в Челябинске в феврале 2025 года можно купить в Металлургическом, Тракторозаводском и Ленинском районах. Квартиры там продаются по 84 тысячи, 90 тысяч и 95 тысяч рублей», — сообщается на сайте АН «Этажи».
Как отметила президент гильдии риелторов Наталья Шатрукова, невысокая стоимость жилья в Металлургическом и Тракторозаводском районах объясняется тем, что они расположены недалеко от заводов, и их экология далеко от идеала. Поэтому горожане стараются переезжать в более чистые районы, максимально удаленные от них.
Что касается Ленинского района, то там по-прежнему достаточно высокий уровень криминала и опять же плохая экологическая обстановка. Зато там расположено самое красивое озеро города Смолино, постоянно возводят новые современные ЖК. Квартиру именно на вторичном рынке там покупать дешевле всего.
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