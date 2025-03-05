Медведев раскрыл, зачем США приостановили помощь Украине

Медведев назвал символическим жестом приостановку США военной помощи Украине
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США приостановили поставки вооружений ради извинений, считает Медведев
США приостановили поставки вооружений ради извинений, считает Медведев Фото:
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Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Решение США приостановить военную помощь Украине — символический жест. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, администрация президента Дональда Трампа пошла на такой шаг ради извинений «оборзевшего наркоклоуна». 

«Трамп усилил давление на киевскую камарилью, приняв решение временно приостановить военную помощь. Понятно, жест больше символический», — написал Медведев в соцсети «ВКонтакте». Зампред Совбеза считает, что американская администрация приостановила поставки ради извинений «оборзевшего наркоклоуна и его европейских покровителей». И все это произошло в течение дня, уточнил Медведев. 

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Решение США приостановить военную помощь Украине — символический жест. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, администрация президента Дональда Трампа пошла на такой шаг ради извинений «оборзевшего наркоклоуна».  «Трамп усилил давление на киевскую камарилью, приняв решение временно приостановить военную помощь. Понятно, жест больше символический», — написал Медведев в соцсети «ВКонтакте». Зампред Совбеза считает, что американская администрация приостановила поставки ради извинений «оборзевшего наркоклоуна и его европейских покровителей». И все это произошло в течение дня, уточнил Медведев. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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