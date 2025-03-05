Медведев раскрыл, зачем США приостановили помощь Украине

Решение США приостановить военную помощь Украине — символический жест. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, администрация президента Дональда Трампа пошла на такой шаг ради извинений «оборзевшего наркоклоуна».
«Трамп усилил давление на киевскую камарилью, приняв решение временно приостановить военную помощь. Понятно, жест больше символический», — написал Медведев в соцсети «ВКонтакте». Зампред Совбеза считает, что американская администрация приостановила поставки ради извинений «оборзевшего наркоклоуна и его европейских покровителей». И все это произошло в течение дня, уточнил Медведев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.