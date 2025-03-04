04 марта 2025

В Перми резко выросли цены на тюльпаны перед 8 марта

В Перми цены на тюльпаны выросли на 63%
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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За букет из пяти цветов придется заплатить 400 рублей
За букет из пяти цветов придется заплатить 400 рублей Фото:

В Перми перед 8 марта сетевые супермаркеты подняли цены на Тюльпаны. Букеты из пяти цветов стоят от 399,99 рубля. Это на 63% дороже, чем в марте 2024 года, сказано на ценниках пермских магазинов.

«Монобукет из пяти тюльпанов. Стоимость — 399,99 рубля (79,8 рубля за штуку)», — написано на ценнике в магазине «Лента». Для сравнения, в марте 2024 года в «Магните» продавали такой же букет за 245 рублей.

В «Монетке» и «Магните» сейчас тюльпаны стоят дороже — 449 рублей за пять штук или 89,8 рубля за штуку. Самые дорогие тюльпаны оказались в «Пятерочке» — 515 рублей за букет или 103 рубля за штуку. В «Перекрестке» продают композиции только из 15 цветов. Они стоят 1,4 тысячи рублей. 

Ранее URA.RU рассказало, сколько стоят тюльпаны в пермских цветочных магазинах. Стоимость начинается от 114 рублей за цветок. 

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В Перми перед 8 марта сетевые супермаркеты подняли цены на Тюльпаны. Букеты из пяти цветов стоят от 399,99 рубля. Это на 63% дороже, чем в марте 2024 года, сказано на ценниках пермских магазинов. «Монобукет из пяти тюльпанов. Стоимость — 399,99 рубля (79,8 рубля за штуку)», — написано на ценнике в магазине «Лента». Для сравнения, в марте 2024 года в «Магните» продавали такой же букет за 245 рублей. В «Монетке» и «Магните» сейчас тюльпаны стоят дороже — 449 рублей за пять штук или 89,8 рубля за штуку. Самые дорогие тюльпаны оказались в «Пятерочке» — 515 рублей за букет или 103 рубля за штуку. В «Перекрестке» продают композиции только из 15 цветов. Они стоят 1,4 тысячи рублей.  Ранее URA.RU рассказало, сколько стоят тюльпаны в пермских цветочных магазинах. Стоимость начинается от 114 рублей за цветок. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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