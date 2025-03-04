В Перми резко выросли цены на тюльпаны перед 8 марта

В Перми перед 8 марта сетевые супермаркеты подняли цены на Тюльпаны. Букеты из пяти цветов стоят от 399,99 рубля. Это на 63% дороже, чем в марте 2024 года, сказано на ценниках пермских магазинов.
«Монобукет из пяти тюльпанов. Стоимость — 399,99 рубля (79,8 рубля за штуку)», — написано на ценнике в магазине «Лента». Для сравнения, в марте 2024 года в «Магните» продавали такой же букет за 245 рублей.
В «Монетке» и «Магните» сейчас тюльпаны стоят дороже — 449 рублей за пять штук или 89,8 рубля за штуку. Самые дорогие тюльпаны оказались в «Пятерочке» — 515 рублей за букет или 103 рубля за штуку. В «Перекрестке» продают композиции только из 15 цветов. Они стоят 1,4 тысячи рублей.
Ранее URA.RU рассказало, сколько стоят тюльпаны в пермских цветочных магазинах. Стоимость начинается от 114 рублей за цветок.
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