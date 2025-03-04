Что известно об арестованном из-за взяток экс-замгубернатора ХМАО Шипилове

Бывшего первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова ФСБ задержала в Ханты-Мансийске 14 февраля, ему вменяются взятки в особо крупном размере. Сейчас политик остается в СИЗО, а защита пыталась смягчить меру пресечения, но не смогла. Подробности о карьере и уголовном деле Шипилова — в материале URA.RU.
Карьера и проекты
Шипилов родился 15 января 1981 года в селе Верхний Карачан Воронежской области. В 2004 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «политология», а в 2011-м получил дополнительную квалификацию по стратегическому менеджменту в РЭУ имени Плеханова. Карьеру начал в дорожной компании «Автобан», где под руководством экс-главы Алексея Андреева занимал должность замгендиректора по связям с общественностью.
В 2016 году Шипилов пришел в правительство ХМАО, а позже стал первым замгубернатора при Наталье Комаровой. Он курировал департаменты госслужбы, общественных и внешних связей, молодежной политики и региональной безопасности. Под его руководством реализованы проекты «Доброслужащие», где чиновники вместо отпусков ездили волонтерами на Донбасс совместно с Гуманитарным добровольческим корпусом и «Лидеры изменений Югры», который формировал кадровый резерв региона.
В октябре 2024 года Шипилов покинул пост, не сделав публичных заявлений. По словам инсайдера URA.RU, он отдельно попрощался лишь с некоторыми коллегами.
Первый допрос и связи с делом Филатова
В декабре 2024 года Шипилов впервые попал в поле зрения силовиков — его допросили как свидетеля по делу экс-мэра Сургута Андрея Филатова, обвиняемого в коммерческом подкупе. Расследование также затрагивало руководство нижневартовской УК «Диалог», которую жители обвиняли в рейдерских захватах. По данным источников, один из югорских мэров дал показания против Шипилова, но детали не раскрывались «в интересах следствия».
Задержание и обыски
14 февраля Шипилов был задержан в своем коттедже в Ханты-Мансийске. При обыске, по словам инсайдеров, он просил сотрудников ФСБ «не пугать ребенка» и успокоил карликовую собачку, облаявшую силовиков. Дверь в дом была открыта, а в руках Шипилов держал лишь термокружку. Ему сразу вменили часть 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в 7,5 млн рублей.
Суды и конвоирование
Ханты-Мансийский суд избрал Шипилову 2 месяца СИЗО на закрытом заседании. Защита безуспешно апеллировала к наличию у него троих детей и безработной супруги. К концу февраля его конвоировали в СИЗО Тюмени, о деталях ФСИН умалчивает, ссылаясь на закон о персональных данных.
Окружной суд отказался смягчить меру пресечения, проигнорировав рекомендации президента России Владимира Путина о минимизации арестов в экономических делах. Шипилов, участвуя по ВКС, заявил, что «всегда уважал закон», но судья Валерий Бузаев остался непреклонен.
Версии обвинений
Инсайдеры URA.RU называют три причины интереса силовиков. По одной из них экс-мэр Сургута Андрей Филатов, выйдя из СИЗО, якобы дал показания против Шипилова на очной ставке. Другой причиной может быть предвыборная викторина «Открытого региона» и связь с делом Оксаны Макеевой. Третьей вероятной причиной источники называют закупки для СВО, где прошли проверки департамента региональной безопасности, который курировал Шипилов, на предмет нарушений при закупках гуманитарной помощи.
Официально следствие называет лишь взятку, но в элитах Югры говорят о возможном расширении обвинений. В фокусе — экс-директор департамента безопасности Алексей Золотухин, который сейчас находится на СВО. А также новые эпизоды по УК «Диалог», которую связывают с убитым депутатом Александром Колодичем.
Затем выяснилось, что речь идет о взятке в размере 7,5 млн рублей по кейсу Филатова и скандальной УК «Диалог». Однако источники сообщают, что список обвинений может быть расширен, а на скамье подсудимых могут в итоге оказаться и другие сторонники политика.
Что дальше?
«Единая Россия» уже приостановила членство Шипилова. Силовики не исключают новых фигурантов, а источники URA.RU предрекают «чистку» команды губернатора Комаровой.
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