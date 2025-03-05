Путин забил тревогу из-за обманов пенсионеров с помощью интернета

Путин: почти четверть обманутых мошенниками людей — пенсионеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин заявил, что количество киберпреступлений выросло по итогам прошлого года
Путин заявил, что количество киберпреступлений выросло по итогам прошлого года Фото:

Президент России Владимир Путин обеспокоился ростом числа преступлений в интернете, особенно среди пенсионеров. По его словам, ущерб от таких преступлений в прошлом году составил более 200 миллиардов рублей.

«В прошлом году, к сожалению, их число выросло, а ущерб превысил 200 миллиардов рублей. Причем почти четверть обманутых пострадавших людей — это пенсионеры», — подчеркнул Путин на заседании коллегии МВД. Трансляция введется на телеканале «Россия-24». Он добавил, что раскрываемость киберпреступлений также снизилась по итогам 2024 года.

В феврале текущего года Путин уже выдвигал инициативы по усилению борьбы с телефонным мошенничеством, включая разработку механизмов для блокировки вызовов из недружественных стран и улучшение идентификации номеров, используемых органами власти. Эти меры были предложены на фоне участившихся случаев мошенничества. Например, ранее в Санкт-Петербурге пенсионер лишился 12 миллионов рублей, передав их мошенникам.

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Президент России Владимир Путин обеспокоился ростом числа преступлений в интернете, особенно среди пенсионеров. По его словам, ущерб от таких преступлений в прошлом году составил более 200 миллиардов рублей. «В прошлом году, к сожалению, их число выросло, а ущерб превысил 200 миллиардов рублей. Причем почти четверть обманутых пострадавших людей — это пенсионеры», — подчеркнул Путин на заседании коллегии МВД. Трансляция введется на телеканале «Россия-24». Он добавил, что раскрываемость киберпреступлений также снизилась по итогам 2024 года. В феврале текущего года Путин уже выдвигал инициативы по усилению борьбы с телефонным мошенничеством, включая разработку механизмов для блокировки вызовов из недружественных стран и улучшение идентификации номеров, используемых органами власти. Эти меры были предложены на фоне участившихся случаев мошенничества. Например, ранее в Санкт-Петербурге пенсионер лишился 12 миллионов рублей, передав их мошенникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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