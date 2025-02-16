Пенсионер из Санкт-Петербурга отдал мошенникам 12 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге 86-летний пенсионер отдал мошенникам 12 миллионов рублей. Об этом рассказали в региональном главке МВД РФ.
«Пожилой мужчина сообщил, что ему позвонили неизвестные и, под предлогом обеспечения сохранности его денежных средств от мошеннических действий убедили передать курьеру 12 млн рублей», — передает сообщение пресс-службы МВД РИА Новости. Там добавили, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело и ищут мошенников.
Президент России Владимир Путин 8 февраля распорядился о разработке нового механизма борьбы с телефонным мошенничеством. В поручении главы государства указано, что правительство совместно с ФСБ и МВД должно разработать дополнительные меры для блокировки телефонных вызовов с территории Украины и других недружественных стран, а также предложить способы повышения идентификации абонентских номеров, используемых органами власти, передает РАПСИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.