Пенсионер из Санкт-Петербурга отдал мошенникам 12 миллионов рублей

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Злоумышленники по телефону убедили пенсионера передать деньги курьеру, заявили в МВД
Злоумышленники по телефону убедили пенсионера передать деньги курьеру, заявили в МВД Фото:

В Санкт-Петербурге 86-летний пенсионер отдал мошенникам 12 миллионов рублей. Об этом рассказали в региональном главке МВД РФ.

«Пожилой мужчина сообщил, что ему позвонили неизвестные и, под предлогом обеспечения сохранности его денежных средств от мошеннических действий убедили передать курьеру 12 млн рублей», — передает сообщение пресс-службы МВД РИА Новости. Там добавили, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело и ищут мошенников.

Президент России Владимир Путин 8 февраля распорядился о разработке нового механизма борьбы с телефонным мошенничеством. В поручении главы государства указано, что правительство совместно с ФСБ и МВД должно разработать дополнительные меры для блокировки телефонных вызовов с территории Украины и других недружественных стран, а также предложить способы повышения идентификации абонентских номеров, используемых органами власти, передает РАПСИ.

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В Санкт-Петербурге 86-летний пенсионер отдал мошенникам 12 миллионов рублей. Об этом рассказали в региональном главке МВД РФ. «Пожилой мужчина сообщил, что ему позвонили неизвестные и, под предлогом обеспечения сохранности его денежных средств от мошеннических действий убедили передать курьеру 12 млн рублей», — передает сообщение пресс-службы МВД РИА Новости. Там добавили, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело и ищут мошенников. Президент России Владимир Путин 8 февраля распорядился о разработке нового механизма борьбы с телефонным мошенничеством. В поручении главы государства указано, что правительство совместно с ФСБ и МВД должно разработать дополнительные меры для блокировки телефонных вызовов с территории Украины и других недружественных стран, а также предложить способы повышения идентификации абонентских номеров, используемых органами власти, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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