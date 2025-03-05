В центре Перми продается известная сеть кофеен по цене квартиры

В Перми выставили на продажу три кофейни GudMan coffee
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость трех кофеен в центре - 4,5 млн рублей
Стоимость трех кофеен в центре - 4,5 млн рублей Фото:

В центре Перми выставлена на продажу сеть из трех кофеен GudMan coffee. Стоимость готового бизнеса владелец оценил в 4,5 млн рублей, что является средней ценой двухкомнатной квартиры в Перми. Ранее стоимость кофеен составляла 5,7 млн рублей.

«Продается готовая бизнес-модель с отлаженными процессами — блок из трех успешно действующих кофеен в центральных районах города. Высокий трафик, офисные и жилые зоны. Все укомплектованы стандартизированным профессиональным оборудованием», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Кофейни располагаются по улицам Екатерининской, Куйбышева и Островского. Детальную аналитику собственник готов предоставить при встрече.

Ранее URA.RU сообщало, что собственники модной кофейни в Перми обменяли ее на жилье в Испании. Стоимость готового бизнеса составила 7,8 млн рублей. 

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В центре Перми выставлена на продажу сеть из трех кофеен GudMan coffee. Стоимость готового бизнеса владелец оценил в 4,5 млн рублей, что является средней ценой двухкомнатной квартиры в Перми. Ранее стоимость кофеен составляла 5,7 млн рублей. «Продается готовая бизнес-модель с отлаженными процессами — блок из трех успешно действующих кофеен в центральных районах города. Высокий трафик, офисные и жилые зоны. Все укомплектованы стандартизированным профессиональным оборудованием», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Кофейни располагаются по улицам Екатерининской, Куйбышева и Островского. Детальную аналитику собственник готов предоставить при встрече. Ранее URA.RU сообщало, что собственники модной кофейни в Перми обменяли ее на жилье в Испании. Стоимость готового бизнеса составила 7,8 млн рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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