В центре Перми продается известная сеть кофеен по цене квартиры

В центре Перми выставлена на продажу сеть из трех кофеен GudMan coffee. Стоимость готового бизнеса владелец оценил в 4,5 млн рублей, что является средней ценой двухкомнатной квартиры в Перми. Ранее стоимость кофеен составляла 5,7 млн рублей.
«Продается готовая бизнес-модель с отлаженными процессами — блок из трех успешно действующих кофеен в центральных районах города. Высокий трафик, офисные и жилые зоны. Все укомплектованы стандартизированным профессиональным оборудованием», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Кофейни располагаются по улицам Екатерининской, Куйбышева и Островского. Детальную аналитику собственник готов предоставить при встрече.
Ранее URA.RU сообщало, что собственники модной кофейни в Перми обменяли ее на жилье в Испании. Стоимость готового бизнеса составила 7,8 млн рублей.
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